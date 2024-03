Baldur's Gate 3 è stato un successo, ma il budget è stato corposo

C'è un aspetto cruciale che spesso passa inosservato: i budget di produzione. Secondo Oleg Shpilchevskiy, fondatore e CEO di Owlcat Games, ogni gioco è categorizzato in una determinata classe (B, AA, AAA, ecc.) in base al suo valore di produzione. Shpilchevskiy ha evidenziato che esiste una correlazione tra i costi e i ricavi previsti, con budget che variano dai modesti milioni ai massicci 50-70 milioni di dollari per i giochi AAA. Tuttavia, investire di più non sempre garantisce il successo e può rendere la produzione più complessa.

Il recente Baldur's Gate 3 di Larian Studios ha catturato l'attenzione di tutti nell'industria degli RPG. Shpilchevskiy lo definisce un "fenomeno" e riconosce che nessun altro ha mai investito così tanto in un RPG isometrico. Questo successo ha sollevato la barra per il genere e ha costretto gli sviluppatori a rivalutare i propri approcci alla qualità e all'esecuzione del gioco.

Un altro punto cruciale emerso dalla discussione è l'importanza del doppiaggio completo nei giochi RPG. Sebbene costoso e impegnativo, Shpilchevskiy ritiene che sia diventato un requisito imprescindibile per i giochi di successo. Baldur's Gate 3 ha sollevato questa aspettativa, e molti studi si stanno adattando per offrire una migliore esperienza di gioco attraverso una narrazione più coinvolgente e cinematografica.

Ma quali sono le implicazioni di tutto ciò per il futuro degli RPG? È chiaro che il settore sta evolvendo rapidamente, con l'aumento dei budget e delle aspettative dei giocatori. Tuttavia, c'è spazio anche per gli sviluppatori più piccoli e indipendenti, che possono costruire una reputazione e guadagnare denaro creando grandi giochi senza dover investire milioni.

"Baldur's Gate 3 ha un budget gigantesco. Pochi studi possono effettivamente permettersi questo, figuriamoci investire così tanto denaro in un gioco isometrico. So che questo era già il secondo gioco per Larian che era una situazione di colpo o miss — quando investi tutti i tuoi soldi in un colpo solo e poi aspetti per vedere se va a segno o no. Bene per loro, sono persone coraggiose, ed è chiaro che non stanno facendo questo invano. Ma, ancora una volta, non possiamo investire, diciamo, $200 milioni per fare BG3 — non abbiamo quel tipo di soldi ancora. E non conosco nessuna azienda al mondo che investirebbe così tanto denaro in un CRPG."

Oleg Shpilchevskiy

Fondatore e CEO di Owlcat Games