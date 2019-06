Baldur’s Gate 3 dice no a Epic Games Store: ecco perché

Baldur's Gate 3 non sarà disponibile su Epic Games Store, ma su Steam e GOG. Il CEO di Larian Studio ci spiega i motivi dietro questa scelta.

Ieri sera, Google ha svelato al mondo nuovi dettagli su Google Stadia, la sua piattaforma di game streaming in arrivo a fine anno. Abbiamo avuto modo di scoprire prezzo, data e giochi disponibili. Inoltre, questa presentazione è stata sfruttata da Larian Studio (Divinity Original Sin) per presentare il suo nuovo gioco: Baldur’s Gate 3. Oltre a un intrigante trailer, non abbiamo potuto sapere molto altro.

Nella giornata di oggi, però, sono state aperte le pagine Steam e GOG del gioco: come vi abbiamo riportato qui, tramite esse abbiamo scoperto qualche dettaglio in più, ma un dubbio rimaneva; il gioco sarebbe arrivato anche su Epic Games Store? Il CEO di Larian Studio, Swen Vincke, si è aperto sull’argomento e ha detto che no, Baldur’s Gate 3 non uscirà su Epic Games Store.

Vincke ha giustificato la scelta con le seguenti parole: “Non credo nelle esclusive, preferisco essere ovunque. Tutto ciò che abbiamo fatto in passato è stato adattarci ai device sui quali giovate, perché l’hardware o la piattaforma non dovrebbe essere importante quando si parla di giocare i nostri prodotti. Questo è l’unico modo con il quale possiamo farli diffondere, quindi non voglio bloccarli dietro una singola piattaforma.”

Ci vorrà un po’ di tempo perché Baldur’s Gate 3 venga pubblicato su Xbox One, PlayStation 4 o, addirittura, Nintendo Switch, in ogni caso. Per ora, il gioco sarà disponibile su PC (Steam e GOG) e tramite Google Stadia: non ci saranno accordi di esclusività temporale di alcun tipo.

Non sappiamo praticamente nulla su Barldur’s Gate 3, se non che è il gioco sarà il più grande sul quale Larian Studio ha mai lavorato. Pare inoltre che ci vorrà un po’ di tempo prima di poter vedere del gameplay. Nel frattempo non potremo fare altro se non attendere.