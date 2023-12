Baldur's Gate 3 sul Game Pass? Non succederà mai secondo Larian

L'acclamato Baldur's Gate 3 ha fatto il suo debutto su Xbox subito dopo aver vinto il premio come Gioco Dell'Anno, diventando subito il gioco più venduto per Xbox degli scorsi giorni.

Alcuni giocatori, però, sembrano essere rimasti in attesa di acquistare il Magnum Opus di Larian Studios, convinti che, prima o poi, avrebbe fatto la sua comparsa sul Game Pass di Microsoft, un'eventualità suggerita da alcuni documenti interni trafugati proprio alla azienda.

Swen Vincke, capo di Larian Studios e mente dietro al gioco, ha voluto chiarire questi dubbi, confermando inequivocabilmente durante un'intervista con IGN USA, che non ci sono piani, presenti o futuri, per portare il gioco su Xbox Game Pass.

Vincke ha spiegato che Baldur's Gate 3 è stato concepito come un'esperienza completa sin dall'inizio, senza la presenza di microtransazioni o di altri aggiornamenti a pagamento, e pertanto l'azienda ritiene giusto proporlo ad un prezzo equo.

La natura del gioco, ricco di contenuti e con un inizio, un intermezzo e una fine ben definiti, ha portato la compagnia a mantenere la sua posizione sul fatto che non sarà incluso nel servizio di abbonamento Game Pass.

Larian Studios, per chi non lo sapesse è una software house indipendente, ha sempre finanziato internamente i propri progetti senza stringere accordi per l'esclusività su piattaforme specifiche.

Nonostante il riconoscimento dell'efficacia dei servizi di abbonamento, Vincke ha sottolineato la natura di Baldur's Gate 3 come un gioco completo fin dal suo lancio, senza la necessità di microtransazioni, modelli stagionali o modelli economici analoghi ai GaaS, motivo per il quale vogliono continuare a venderlo a un prezzo fisso.

Il capo di Larian Studios ha anche espresso il parere che il sostegno attraverso le vendite è cruciale per il futuro della compagnia, permettendo loro di creare e sviluppare ulteriori videogiochi.

La visione di Vincke sulla pubblicazione di Baldur's Gate 3 riflette la loro filosofia aziendale di offrire un'esperienza di gioco integrale e completa, in contrasto con l'approccio dei servizi di abbonamento, rimarcando l'importanza delle vendite come motore per futuri progetti.

L'affermazione di Vincke conferma la scelta di Larian Studios di mantenere Baldur's Gate 3 al di fuori del catalogo Game Pass, concentrando la loro strategia su una vendita tradizionale del gioco piuttosto che sull'inclusione in un servizio di abbonamento.