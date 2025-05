L'intelligenza artificiale si prepara a rivoluzionare l'esperienza di gioco con strumenti sempre più sofisticati che promettono di affiancare i videogiocatori nelle loro sfide virtuali. Microsoft ha finalmente avviato la fase di test per Copilot for Gaming, un assistente intelligente che rappresenta un potenziale cambio di paradigma nel modo in cui affrontiamo i videogiochi, trasformando l'esperienza da solitaria a supportata da una presenza virtuale sempre pronta a fornire consigli e strategie.

La versione beta della funzione, disponibile da oggi sull'app Xbox per dispositivi mobili, permette ai giocatori di porre domande tramite voce o testo su strategie di gioco e comandi, richiedere raccomandazioni su nuovi titoli o ottenere informazioni specifiche sul proprio account Xbox e sugli abbonamenti attivi. L'applicazione è stata concepita per funzionare come secondo schermo mentre si gioca su console Xbox (che trovate su Amazon), creando un'esperienza integrata tra dispositivi.

Taylor O'Malley, program manager principale di Xbox, ha sottolineato le potenzialità dell'assistente:

"Copilot conosce a quale gioco stai giocando e comprende la tua attività su Xbox, quindi può rispondere a qualsiasi domanda sui giochi che ti interessano, fornire link a maggiori informazioni quando la risposta include fonti web o rispondere a domande basate sul tuo account, sulla cronologia di gioco e sui tuoi achievement".

Il gaming assistito dall'intelligenza artificiale sta diventando un settore sempre più competitivo, con aziende come Microsoft e Razer che si stanno posizionando come pionieri in questo spazio emergente. Questi strumenti potrebbero rendere obsolete le tradizionali guide strategiche, offrendo un supporto interattivo e personalizzato durante i momenti più difficili di una campagna o suggerendo tattiche durante un raid in un MMORPG.

L'approccio di Microsoft sembra voler andare oltre il semplice supporto tecnico, creando un vero e proprio compagno di gioco virtuale che evolve e si adatta alle esigenze specifiche di ciascun utente. La capacità di comprendere il contesto di gioco e la storia dell'utente rappresenta un salto qualitativo rispetto alle soluzioni statiche del passato.

La versione di anteprima di Copilot for Gaming sarà inizialmente disponibile attraverso la versione beta dell'app Xbox in oltre 50 regioni. Gli utenti Android e iOS che hanno già scaricato la beta di Xbox potranno fornire feedback su Copilot for Gaming valutando le risposte e segnalando quelle errate, contribuendo così al miglioramento del servizio.

Per gli utenti Android che non hanno ancora l'app beta di Xbox, è possibile scaricarla tramite il Google Play Store. Diversa la situazione per gli utenti iOS che non possono più scaricare l'app beta di Xbox se non l'hanno già fatto in precedenza. Microsoft ha comunque annunciato che la beta di Copilot for Gaming arriverà presto anche su Game Bar per PC Windows, con una disponibilità più ampia prevista per la versione completa dell'app Xbox in futuro.

Questa mossa di Microsoft si inserisce in un contesto più ampio di integrazione dell'intelligenza artificiale nei prodotti di consumo, dove l'assistenza personalizzata e contestuale diventa un elemento differenziante nell'esperienza utente. La sfida sarà ora bilanciare il supporto offerto con la preservazione della sfida e del senso di conquista che caratterizza l'esperienza videoludica tradizionale.