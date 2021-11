Battlefield 2042 | Guida alle Armi migliori

DICE lo ha fatto di nuovo, l’azienda svedese ha messo in piedi un epico sparatutto in prima persona ambientato in un futuro piuttosto particolare, dove il cambiamento climatico è in grado di creare non pochi problemi. Battlefield 2042 è un grande sparatutto (scoprite di più nella nostra recensione) e porta con sé un elevato numero di contenuti. Per non farvi perdere nel marasma di questi abbiamo realizzato per voi una guida alle armi migliori del gioco, così da non farvi disperare se perdete troppe partite multigiocatore di fila.

Battlefield 2042: lista delle Armi migliori

Miglior fucile d’assalto: AK-24



In Battlefield 2042 il miglior fucile d’assalto sul quale si può puntare è l’AK-24, ovvero il fucile d’assalto d’origine sovietica che si ottiene una volta che si raggiunge il livello giocatore 11. Rispetto a tutte le altre armi disponibili prima, questo fucile d’assalto combina un potere di fuoco ed una portata di tutto rispetto, rendendolo l’arma più bilanciata della sua categoria, in grado di falciare orde di nemici con pochi colpi ben assestati.

L’AK-24 possiede ben 3 modalità di fuoco (colpo singolo, raffica di colpi, modalità automatica) e questa varietà lo rende un arma capace di fungere da ottimo fucile a colpo singolo anche dalla distanza. Se lo si personalizza con un mirino ottico di buona qualità è in grado di sostituire nelle situazioni disperate anche armi da lungo raggio. Ottenendo con l’AK-24 60 uccisioni all’interno di tutte le modalità sarà possibile sbloccare i suoi accessori più potenti, capaci di portare le statistiche della precisione e della maneggevolezza del fucile ai livelli del M5A3.

Miglior SMG: PP-29

Il PP29 è il fratello maggiore di un’arma praticamente onnipresente all’interno degli sparatutto in prima persona e, in Battlefield 2042, si ottiene raggiungendo il livello giocatore 18. Come tutti gli SMG è perfetto per gli scontri da distanza ravvicinata e, a dispetto del più maneggevole PBX-45, il PP-29 si dimostra più preciso e dalla maggiore portata.

La velocità di fuoco dell’arma lo rende di grande pregio negli scontri a distanza ravvicinata, perfetto per attaccare o difendere vari punti della mappa specie in modalità Conquista o Breakthrough, specie se ci si associa un’ottica dedicata. Con la giusta ottica l’arma può diventare utile anche durante scontri a media distanza, rivelandosi più versatile di quello che si tende a pensare solitamente.

Miglior mitragliatore: LCMG

Si scrive LCMG ma si legge miglior mitragliatore presente all’interno del gioco, ne più ne meno. L’arma in questione è un mitragliatore curiosamente più forte del suo rivale PKP-BP (che si sblocca al livello 32 mentre LCMG è disponibile fin da subito). Il mitragliatore da il meglio di sé se utilizzato da una distanza circa media, specie se ci si monta sopra un ottica (sbloccabile dopo 5 uccisioni in qualsiasi modalità).

L’LCMG è in grado di fare parecchi danni, con ottima precisione ed ottima portata ed ha incredibilmente una maneggevolezza decente; finché si evità di tenere premuto il grilletto troppo a lungo da lunga distanza, con l’LCMG è possibile fare grandi cose. Aumentando di livello l’arma è possibile ottenere ottimi accessori come il Rattlesnake Grip per lo slot sottocanna, perfetto se si desidera una maggiore precisione o portata. Da segnalare anche il compensatore Warhawk, perfetto per contenere il rinculo.

Miglior fucile da caccia: SVK

Se parliamo di fucili da caccia il migliore acquisto che si può fare è il fucile SVK, sbloccabile a partire dal livello giocatore 14.

Nonostante il DMT7 sia più maneggevole, l’SVK può vantare un potere d’arresto devastante per danni incredibili con buona pace della precisione. Un colpo in testa dell’SVK è un morto assicurato e due colpi su qualcuno è abbastanza per poterlo portare al cimitero in velocità, specie se non ci sono piastre di corazza antiproiettile di mezzo.

Miglior fucile da cecchino: DXR-1

Se vogliamo sfruttare al massimo le grandi distanze da cui sono caratterizzate le mappe di Battlefield 2042 quello su cui bisogna puntare è un bel fucile da cecchino, categoria di cui il DXR-1 rappresenta forse la categoria più importante. Questa tipologia di arma si sblocca al livello giocatore 24 e, rispetto al precedente SWS-10 prevede solo miglioramenti.

Ad aumentare, infatti, sono la potenzia di fuoco, la precisione, la portata ed il livello di zoom. A mancare magare è il mero potere penetrante, ancora inferiore rispetto al NWT-50 che è fatto appositamente per tagliare come burro muri o carro armati ma, a prescindere da ciò, il DXR-1 è un arma incredibile. L’arma è in grado di oneshottare nemici leggermente feriti e, con la sua combinazione di precisione e zoom, è un arma incredibilmente potente per ripulire degli spot un po’ affollati come spesso accade nelle partite “Conquista” o “Breakthrough”.

Importante ricordarsi che, come in ogni Battlefield, giocare con i fucili da cecchino non è facilissimo ma se si volesse comunque approcciare a questo genere di gameplay l’arma con il quale sfogarsi è proprio questa.

Miglior fucile da combattimento: GVT 45-70

Il miglior fucile da combattimento presente all’interno di Battlefield 2042 è il GVT 45-70, devastante arma adattissima per le situazioni più concitate e ravvicinate che dal livello 21 in poi può accompagnare il giocatore verso un futuro fatto di massacri. All’interno del titolo è indubbio: i fucili da combattimento sono spesso inutilizzabili per le grandi dimensioni delle mappe; in ogni caso in specifici momenti questo genere di fucili può fare la differenza tra la vita e la morte, complice il potere di fuoco devastante.

In ogni caso, sorpresina sorpresona, questo fucile è anche capace di essere utile da distanze medie. Grazie al mirino ottico con il quale viene fornito il giocatore, l’arma può essere utilizzata anche per colpire (con danni non esagerati, lo chiariamo fin da subito) bersagli a media distanza. Manca il rateo di fuoco degli altri fucili da combattimento, chiaramente, ma ciò è controbilanciato dalla portata aumentata rispetto alla media dell’arma.