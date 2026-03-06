Avatar di Ospite PvP Mind #552 0
premiare il miglior sviluppatore uno studio che lo stesso giorno annuncia licenziamenti di massa... non so se ridere o piangere. l'industria UK è messa proprio bene
Avatar di Ospite Bug Pro #610 0
PowerWash Simulator su mobile è una roba ipnotica, capisci perché ha sfondato. ci ho passato ore a lavare cose a caso senza capire neanche io perché
