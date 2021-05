Battlefield 6 non avrà una campagna single player?

Si sta parlando sempre più del nuovo Battlefield nelle ultime ore, tra giocatori che attendono novità sulla versione battle royale, altri che vogliono scoprire di più sul multiplayer e chi invece, è interessato alla riproposizione mobile. Electronic Arts e DICE hanno rivelato pochissime informazioni sui progetti futuri della serie, sebbene sappiamo con certezza che delle novità giungeranno durante il mese di giugno, magari durante l’EA Play Live del 22 giugno 2021.

In attesa di novità ufficiali sul futuro della serie il leaker Tom Henderson, che aveva confermato la veridicità di un precedente leak, ha ora preannunciato un dettaglio di Battlefield 6 che potrebbe non piacere agli amanti del single player: secondo lui, nel prossimo Battlefield la campagna potrebbe non essere presente, favoreggiando quindi un titolo maggiormente incentrato sul multiplayer online. Henderson è giunto a questa conclusione perché durante una recente riunione si è parlato di vari aspetti del titolo, tranne che di una componente single player.

“Ho dato un’occhiata alle precedenti riunioni interne di EA, ma questa è la prima in cui non c’è menzione di una campagna in arrivo a Battlefield di quest’anno”. Per questo motivo, il leaker è giunto alla conclusione che il single player potrebbe essere esclusa da Battlefield 6 e che i giocatori dovranno accontentarsi delle consuete modalità multiplayer, di cui la serie vanta da anni per diversità ed estensione.

Henderson non nega che la campagna possa essere annunciata nei prossimi mesi, ma crede che sia molto strano che Electronic Arts non ne abbia ancora parlato internamente. In ogni caso, come sempre, vi consigliamo di prendere questa notizia con le pinze, dato che non abbiamo ancora alcuna conferma ufficiale. Per questo motivo vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine, dato che nelle prossime settimane dovremmo ricevere novità direttamente da parte di EA e DICE, o durante l’E3 2021 o nel corso della diretta EA Play Live del 22 giugno.