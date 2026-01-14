Il destino di Battlefield 6 continua a oscillare tra speranze e delusioni. Dopo un lancio promettente lo scorso ottobre, lo sparatutto di EA e Battlefield Studios attraversa ora una fase delicata, segnata dall'annuncio di un significativo rinvio della Stagione 2. La notizia, comunicata attraverso un enigmatico teaser di appena sette secondi che mostra una maschera antigas emergere da fumo verde, ha confermato le preoccupazioni di una community già provata da settimane di attesa e comunicazioni discontinue.

Il nuovo calendario prevede l'arrivo della Stagione 2 per il 17 febbraio, quasi un mese dopo la data originariamente programmata del 20 gennaio. Gli sviluppatori hanno attribuito questo slittamento alla necessità di recepire il feedback della comunità e perfezionare ulteriormente i contenuti in arrivo. Una decisione che testimonia le difficoltà incontrate dal titolo nelle ultime settimane, durante le quali l'interesse dei giocatori ha subito un calo preoccupante, alimentato da polemiche e aspettative deluse.

Per compensare questo vuoto temporale, BF Studios ha pianificato un'estensione della Stagione 1 che prenderà il via proprio il 20 gennaio, data inizialmente riservata al lancio della seconda stagione.

L'annuncio ufficiale degli sviluppatori sottolinea come questa scelta miri a "mantenere la promessa" di fornire aggiornamenti di contenuto di valore per tutti i giocatori, utilizzando il tempo extra per rifinire quanto preparato. Il team ha inoltre promesso di rafforzare il ruolo di Battlefield Labs come vetrina pubblica per le anteprime degli aggiornamenti futuri nelle fasi finali di sviluppo.

Un mese di attesa per riconquistare la fiducia perduta

L'estensione della prima stagione non sarà tuttavia un semplice ripiego. I giocatori potranno accedere a numerosi contenuti aggiuntivi, tra cui il Frostfire Bonus Path, disponibile dal 27 gennaio.

Questo percorso bonus offrirà ricompense gratuite come boost XP hardware, skin per veicoli e oggetti di personalizzazione, mentre chi possiede il battle pass potrà ottenere un pacchetto armi inedito, boost XP carriera e altri vantaggi. Per completarlo interamente saranno necessari 110 punti del Bonus Path, ottenibili attraverso sfide settimanali, modificando il sistema rispetto ai precedenti Bonus Path che utilizzavano le Bonus Challenges.

Durante l'estensione della Stagione 1 è previsto anche un evento a tema San Valentino, sebbene i dettagli rimangano ancora avvolti nel mistero. EA ha confermato weekend con doppi XP e ricompense giornaliere per chi effettua il login, invitando la community a seguire i canali social ufficiali per ulteriori aggiornamenti. Le note complete della patch verranno pubblicate prima del lancio dell'estensione della prossima settimana, insieme a una vetrina di esperienze comunitarie su Portal e diversi periodi con XP raddoppiati.

Il percorso di Battlefield 6 dalla sua uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S lo scorso 10 ottobre è stato tutt'altro che lineare.

Dopo un avvio esplosivo che aveva spinto alcuni analisti a ipotizzare un sorpasso su Call of Duty come gioco più venduto dell'anno, il titolo ha iniziato a mostrare segni di cedimento verso la fine del 2025. La mancanza di aggiornamenti sostanziali, comunicazioni sporadiche da parte degli sviluppatori e una conclusione deludente della Stagione 1: Winter Offensive hanno contribuito a raffreddare l'entusiasmo iniziale.

Le controversie non hanno riguardato solo i contenuti di gioco. L'utilizzo presunto di materiale generato tramite intelligenza artificiale da parte di EA ha scatenato un'ondata di recensioni negative da parte degli utenti, alimentando un clima di sfiducia che il team di sviluppo sta ora cercando di dissipare.

L'aggiornamento Winter Offensive, lanciato il 9 dicembre con versioni innevate di alcune location familiari, non è riuscito a invertire questa tendenza, nonostante seguisse gli apprezzati update Rogue Ops e California Resistance che avevano introdotto mappe completamente nuove.

Gli sviluppatori hanno concluso la loro comunicazione con un messaggio che suona come un appello alla pazienza: "Andando avanti insieme, non vediamo l'ora di continuare le nostre conversazioni con voi, la community di Battlefield, sia in gioco che attraverso i nostri canali ufficiali".

L'attenzione ora si concentra sulla capacità del gioco di recuperare lo slancio iniziale e sulla roadmap più ampia per il 2026, che verrà svelata "nel prossimo futuro" sia per Battlefield 6 che per REDSEC. La community attende con il fiato sospeso di scoprire se questo rinvio rappresenti davvero un'opportunità per rilanciare il franchise o l'ennesimo segnale di difficoltà per uno degli sparatutto più attesi dell'anno passato.