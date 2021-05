Battlefield: trapelato audio del trailer, annuncio imminente?

Dopo l’annuncio ufficiale dello sviluppo di due titoli della serie Battlefield e svariati leak, l’attenzione del pubblico è puntata sull’imminente trailer d’annuncio del nuovo capitolo della saga sparatutto di DICE. Infatti, Battlefield 5 è ormai uscito ben tre anni fa, e i fan non vedono l’ora di gettarsi a capofitto all’interno di un nuovo gioco della serie (soprattutto su PS5 e Xbox Series X e Series S), pronti a scatenarsi nelle grandi mappe distruttibili che hanno da sempre contraddistinto il franchise di Electronic Arts.

Su Reddit, nelle ultime ore, è apparso un nuovo leak che ha riacceso le speranze dei fan su una pubblicazione vicina del trailer d’annuncio. A quanto pare, una traccia audio dalla durata di 33 secondi, proverrebbe dal trailer del nuovo capitolo della serie: musica ad alta tensione, sparatorie e urla dei soldati, colorano i 33 secondi di registrazione. Ciononostante, è impossibile soltanto attraverso una traccia audio prevedere l’ambientazione del nuovo gioco di DICE. Basandoci sui leak trapelati addietro e su ciò che abbiamo ascoltato (ovvero comunicazioni radio e il probabile rumore di elicotteri), l’ambientazione potrebbe essere moderna.

La notizia è stata riportata anche da Tom Henderson, noto insider che ha svelato in anticipo parecchi dettagli su Battlefield e Call of Duty. Dovremmo quindi aspettarci un trailer nei prossimi giorni? Per restare aggiornati a riguardo, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division!

No links once again for obvious reasons, but it looks like a part of the trailer audio has leaked on 4chan.#BATTLEFIELD pic.twitter.com/GYfi7bj9Ox — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 6, 2021

Ecco quanto comunicato da DICE giorni addietro: “Il 2021 è un anno entusiasmante per noi di DICE. Lavorando con altri studi di sviluppo di livello mondiale interni a Electronic Arts, abbiamo creato il team più grande di sempre su un gioco di Battlefield per console e PC. I nostri amici di Criterion e DICE LA collaborano con noi sulla nostra visione condivisa per il gioco, mentre il team di Göteborg si occupa di portare la tecnologia del gioco a un nuovo livello. Insieme, stiamo creando un’esperienza sbalorditiva che potrete godervi nel corso del 2021“.