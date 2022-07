Oltre a God of War Ragnarok, c’è un altro gioco la cui data di uscita è latitante. Parliamo di Bayonetta 3, ultimo capitolo della saga sviluppata da PlatinumGames. Annunciato oramai diverso tempo addietro, Nintendo ha sempre proomesso una release per quest’anno, ma ora i fan sono decisamente preoccupati, visto il silenzio che circonda il titolo.

Tra Twitter e Reddit, gli amanti del franchise hanno cominciato sia a essere arrabbiati con Nintendo per la mancanza di comunicazioni in merito, sia delusi e preoccupati. “Do tempo a Nintendo fino a settembre per l’uscita, poi comincerò a dubitare di poterlo giocare quest’anno”, le parole di un utente Reddit. La situazione è decisamente preoccupante ed è molto simile a quella di Sony. Bayonetta 3 e God of Ragnarok sono infatti gli unici giochi previsti per il 2022 senza però una data di uscita certa.

“Sono davvero deluso dall’assenza di annunci in merito. Non posso essere ancora paziente”, le parole di un altro utente Reddit. E intanto su Twitter proliferano i meme e le delusioni per le mancate comunicazioni in merito. Sembra però che la situazione sia leggermente diversa rispetto a quella dell’esclusiva PS5. Almeno in questo caso non si sarebbero verificate molestie agli sviluppatori, ma solamente un grande senso di inquietudine per non riuscire a giocare il terzo capitolo della serie, che oramai da oltre un anno è letteralmente sparito dalla comunicazione Nintendo.

Bayonetta fans when the Nintendo Direct doesn’t have Bayonetta 3 news pic.twitter.com/Ycbwq3m9DI — Purity ✨ (@PurityBAYO) June 28, 2022

Bayonetta 3 arriverà. Quando però non si sa ancora. Dobbiamo ricordarci che per fare un gioco è comunque necessario del tempo e se eventualmente subisse un rinvio, non sarà la fine del mondo. D’altronde, tra Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 e i nuovi due giochi della serie Pokémon, i giocatori Nintendo Switch passeranno gli ultimi mesi del 2022 in ottima compagnia, non trovate? Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.