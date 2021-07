Beyond Good & Evil 2: Ubisoft conferma lo sviluppo, lo vedremo presto?

Buone notizie: lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 è ancora in corso e Ubisoft ha nei suoi piani quello di rilasciare nuovi aggiornamenti sul suo stato nel prossimo futuro. La cattiva notizia è che questo futuro, non è poi così tanto prossimo dato che il publisher ha detto chiaramente che è “troppo presto” per poterne parlare.

Sono ormai anni che i giocatori aspettano il secondo Beyond Good & Evil. Il suo sviluppo nel corso del tempo era stato rumoreggiato e poi svelato con un annuncio. L’ultima volta che abbiamo avuto informazioni ufficiali sul titolo è stato nel 2019, con un trailer che mostrava il gameplay dell’Action RPG spaziale. In molti si sono chiesti se il progetto fosse stato cancellato, soprattutto dopo l’uscita di scena di Michel Ancel, padre della saga e di Rayman, ritiratosi per sempre dall’ambiente dei videogiochi.

Il CFO di Ubisoft Frédérick Duguet, in una recente riunione con gli azionisti riportata da IGN, ha parlato proprio dello sviluppo dell’attesissimo titolo: “Siamo andati avanti bene con Beyond Good & Evil 2, ma è troppo presto per dirvi qualcosa in questa fase.” Nel corso della stessa riunione finanziaria, Ubisoft ha rilasciato anche dichiarazioni su Steam Deck, la nuova console ibrida di Valve, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Non è ancora chiaro perché ci sia questo silenzio su Beyond Good & Evil 2 da circa due anni. Potrebbe aver influito il ritiro del suo autore, Michel Ancel, o semplicemente lo sviluppo potrebbe aver affrontato alcuni ostacoli importanti che hanno costretto a ricominciare daccapo i lavori. Da non sottovalutare anche l’effetto che dovrebbe aver avuto la pandemia nel corso dell’ultimo periodo. Tuttavia, il fatto che il gioco non sia stato abbandonato e che Ubisoft ne parli dicendo che è ancora in sviluppo, fa molto ben sperare.

Beyond Good & Evil 2 non è l’unico videogioco Tripla A di Ubisoft che sta avendo ritardi nel suo sviluppo: più recentemente, per esempio, è stato rimandato Skull and Bones, RPG multiplayer a tema pirati, e la stessa sorte è toccata al Remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Lo stesso Far Cry 6, in uscita il 7 ottobre, era stato rimandato a causa alla pandemia.