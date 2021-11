Dopo questa scoperta non guarderete più Skyrim con gli stessi occhi

Skyrim è uno di quei videogiochi che grazie alla quantità di quest e di dettagli riesce a far emergere dettagli nascosti anche dopo anni. Complice anche l’uscita della Anniversary Edition, si sono riaccesi i riflettori sotto il gioco dopo un breve periodo di stop e negli ultimi giorni è stata fatta una delle scoperte più interessanti, che riguarda una quest decisamente particolare e soprattutto il suo svolgimento.

Andiamo con ordine: la quest di cui stiamo parlando è Innocenza Perduta. Al centro della missione, assegnata dopo una chiacchierata con un gestore di una taverna di Skyrim. Nella quest ci viene chiesto di uccidere Grelod, donna che si occupa di un orfanotrofio. C’è però di più in merito: un dettaglio decisamente inquietante, che a molti è sfuggito e riesce in qualche modo a rendere la quest più “digeribile” per noi esseri umani, chiamati ad assolvere un incarico piuttosto oscuro e decisamente criminale, ma che però viene ben motivato grazie ad un dettaglio nascosto in piena vista da parte degli sviluppatori.

Non è facile da notare, essendo molto nascosto. Eppure la quest creata da Bethesda giustifica perfettamente ciò che stiamo per compiere. Questo perché all’interno dell’orfanotrofio è presente una stanza dove i bambini sono incatenati al muro. La porta dove ciò avviene non è bloccata, ma solamente accostata, quasi ad invitare il giocatore ad entrare. Grazie a queste informazioni, ora sappiamo che il compito è in realtà un incarico spiacevole ma necessario per evitare ancora più soffrenza. In aggiunta, questo dettaglio spiega anche il perché i bambini hanno festeggiato quando è morta.

Oltre a Grelod, chissà quanti segreti sono ancora nascosti in Skyrim. L’arrivo della Anniversary Edition forse riuscirà a coinvolgere i giocatori a scoprirne ancora? Oppure no? Staremo a vedere se nel prossimo futuro usciranno altri dettagli e altri segreti in merito al vasto open world creato da Bethesda.