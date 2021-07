BioShock: che volto hanno i Big Daddy? L’agghiacciante rivelazione

Lo sconfinato mondo dei videogiochi cela ancora una varietà di misteri irrisolti a cui è impossibile starci dietro. Dai finali aperti, a sottotrame misteriose fino a personaggi che sono rimasti nella memoria collettiva proprio per alcune particolarità davvero uniche e misteriose. Di tutti questi misteri, l’amatissimo BioShock nasconde una curiosità che gli appassionati hanno sempre voluto scoprire, ovvero: cosa si cela dietro il casco da sommozzatore dei Big Daddy.

Il mondo costruito attorno alla città subacquea da Rapture ha saputo affascinate milioni di giocatori in tutto il mondo. I suoi distretti, i personaggi, e le creature che popolano questa città riescono sia a spaventare che ad ammaliare chiunque metta piede nella città ormai fatiscente. Proprio i Big Daddy sono protagonisti delle sezioni più indimenticabili del primo gioco e oggi, a distanza di più di dieci anni, scopriamo che volto c’è dietro a quei enormi caschi.

A svelarci il mistero è stato Andy Kelly, un giornalista di settore che, sul proprio account Twitter in queste ore ha pubblicato un’immagine che ci mostra il volto dei Big Daddy di BioShock. L’immagine postata arriva dal concept artist che ha dato vita ad alcuni disegni per la realizzazione del mondo di gioco e dei personaggi che popolano Rapture; e tra questi ovviamente c’è stato anche un focus su un Big Daddy sprovvisto di casco.

Good morning to everyone except the BioShock concept artist who drew this image of a Big Daddy without a helmet. pic.twitter.com/VjI31ouaXE — Andy Kelly (@ultrabrilliant) July 6, 2021

Come potete vedere coi vostri occhi l’immagine è agghiacciante, ed infatti alcuni utenti hanno affermato di preferire non sapere cosa celasse quell’iconico casco da sommozzatore. Nel frattempo sappiamo che 2K ha intenzione di portare avanti la saga con un Bioschok 4 attualmente in sviluppo, anche se al momento non conosciamo ulteriori dettagli ufficiali sul ritorno dell’amata saga FPS.