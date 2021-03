BioShock VR è la nuova incredibile mod per Half-Life Alyx

BioShock approda su VR grazie a una mod per Half-Life Alyx! Sviluppata dal modder belga ‘Wim Buytaert’, la mod Return to Rapture è una vera e propria campagna completa che combina assieme i mondi dei due titoli in un’unica vera e propria linea narrativa. Il modder, precedentemente, aveva pubblicato un piccolo abbozzo del suo lavoro, che offriva circa trenta minuti di gioco. Analizziamo assieme alcuni dettagli di Return to Rapture!

Il lavoro di Buytaert non passò inosservato agli occhi di alcuni sviluppatori di BioShock, che permisero al talentuoso modder di sfruttare circa 200 risorse provenienti dal gioco originale. Così la mod ha raggiunto la sua versione finale, ovvero una campagna divisa in ben 8 capitoli. Buytaert, però, ha voluto esagerare ancor di più includendo una nuova colonna sonora, vari audio diari ed ha persino assunto un doppiatore per narrare la sua originalissima trama, che potrete leggere proprio qua sotto:

“I Combine hanno scoperto dove si trova Rapture” – inizia la descrizione nella pagina Workshop Steam di Return to Rapture – “Si vocifera che la valigia di Andrew Ryan debba ancora essere trovata. Al suo interno ci sono i segreti di ADAM e dei plasmidi. La ricerca della valigia non è archeologia; è una corsa contro il male. Se cadesse nelle mani dei Combine, gli eserciti delle tenebre marceranno su tutta la faccia della terra“, conclude l’avvincente narrativa messa su dal modder.

Una trovata originale che (come possibile vedere sia dalla trama che dal video soprastanti) combina due degli universi videoludici più amati dai videogiocatori. Come sempre, vi ricordiamo di restare sintonizzati con noi di Game Division per costanti aggiornamenti sul mondo videoludico!