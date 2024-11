Black Friday Nintendo: oltre 2.000 giochi in offerta, abbonamenti NSO e tanto altro!

Nintendo dà il via ai suoi attesissimi saldi Black Friday, un'occasione imperdibile per gli appassionati di videogiochi e accessori. Con oltre 2.000 titoli per Nintendo Switch in sconto su Nintendo eShop e promozioni esclusive su My Nintendo Store, è il momento perfetto per arricchire la vostra collezione digitale e fisica. Le offerte termineranno domenica 1 dicembre alle ore 23:59. Non perdetevi queste straordinarie opportunità di risparmio.

Black Friday Nintendo Store, chi dovrebbe approfittarne?

Tra le promozioni più interessanti di quest'anno spiccano titoli di grande successo. Su Nintendo eShop sarà possibile acquistare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un’avventura epica tra le terre e i cieli di Hyrule. Gli appassionati di calcio troveranno in sconto EA Sports FC 25, che introduce modalità innovative come Rush 5 contro 5 e permette una gestione completa della propria squadra. Gli amanti delle avventure in 3D potranno invece vivere l’emozionante viaggio di Super Mario Odyssey, mentre chi preferisce storie intense potrà immergersi nelle atmosfere del selvaggio West con Red Dead Redemption. L’elenco completo delle offerte è disponibile sul portale ufficiale di Nintendo eShop, dove troverete giochi per tutti i gusti.

Le offerte non si fermano al digitale. Su My Nintendo Store, troverete articoli esclusivi come il controller Nintendo 64 per Nintendo Switch, disponibile con uno sconto del 30% per i membri di Nintendo Switch Online, a soli 34,99€ invece di 49,99€. Inoltre, sono in promozione bundle hardware per Nintendo Switch, articoli di merchandise come set LEGO, cuffie, borse e custodie, con sconti validi fino al 12 gennaio 2025. Per ordini superiori a €80, sarà incluso un addobbo natalizio a tema Mario come omaggio speciale.

Un’offerta da non perdere riguarda la campagna "Porta un Amico". Chi acquista un abbonamento annuale individuale a Nintendo Switch Online o al Pacchetto Aggiuntivo riceverà un codice per un secondo abbonamento di 12 mesi, da condividere con amici o familiari. La promozione è valida fino al 1° dicembre e rappresenta un’occasione perfetta per espandere il divertimento.

I Saldi Black Friday Nintendo sono un evento unico per arricchire la vostra libreria con giochi di qualità e accessori esclusivi. Non lasciatevi sfuggire queste promozioni straordinarie: il momento di risparmiare è adesso. Visitate il sito ufficiale e approfittate delle offerte prima che finiscano!

