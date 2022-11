Se siete interessati a recuperare una buona quantità di giochi per Xbox durante questo periodo di forti sconti, vi consigliamo caldamente di dare un’occhiata al catalogo ufficiale Xbox, dal momento che l’arrivo del Black Friday ha fatto sì che tantissimi titoli per questa piattaforma venissero scontati.

Applicando il giusto filtro, si scopre che moltissimi titoli vengono venduti al 90% in meno del loro prezzo ufficiale, così come quelli che godono di tagli di prezzi inferiori, ma sempre con percentuali di sconto elevate. Non troverete, infatti, giochi venduti con uno sconto inferiore al 15%, il che significa che avrete modo di acquistare tutti i titoli che ancora non avete provato spendendo davvero poco.

Le console Xbox sono in grado di regalare un’esperienza di gioco di tutto rispetto, a maggior ragione sul modello di ultima generazione, che può vantarsi di avere il titolo della console più potente attualmente presente sul mercato. I giochi rilasciati per la piattaforma Microsoft sono tantissimi, quindi siamo sicuri che troverete quelli capaci di garantirvi una forma di intrattenimento e divertimento per svariate decine di ore.

D’altronde, una console potente come Series X non avrebbe senso senza giochi, ed è qui che lo store ufficiale si dimostra fondamentale, viste le ottime offerte che il portale sta dedicando ai giochi, compresi alcuni degli ultimi arrivati, come ad esempio PGA TOUR 2K23 e NHL 23. Detto ciò, vi lasciamo a voi scoprire l’intera proposta, non prima però di avervi invitato a dare un’occhiata alla nostra selezione in calce, dove abbiamo raggruppato i titoli più scontati.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte Xbox del Black Friday 2022

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!