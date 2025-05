Call of DUty Black Ops 6: ecco la Stagione 4, vediamo le novità

La Stagione 4 di Black Ops 6 (qui trovate il trailer), in arrivo il 29 maggio, segna il rientro in scena di Vikhor "Stitch" Kuzmin, ex scienziato del KGB e comandante di Perseus, un personaggio che porta con sé un carico di vendetta e risentimento che renderà esplosiva la sua collaborazione con Russell Adler. Activision ha svelato questa svolta narrativa attraverso un trailer cinematografico che mostra Adler impegnato in un'operazione ad alto rischio: l'estrazione di Kuzmin da un carcere segreto islandese, una mossa disperata per contrastare la crescente minaccia delle talpe del Pantheon.

La tensione tra i due protagonisti è palpabile e rappresenta uno degli elementi narrativi più intriganti di questa nuova stagione. "Stitch" non ha mai perdonato Adler e la CIA per le torture subite durante gli eventi di Rebirth Island, dove venne brutalmente mutilato. Eppure, la gravità della situazione attuale costringe questi nemici giurati a unire le forze, creando un'alleanza fragile e potenzialmente esplosiva che i giocatori potranno esplorare nei prossimi contenuti.

Il ritorno di Kuzmin non è solo un elemento narrativo, ma rappresenta anche un'importante aggiunta al roster di personaggi giocabili. Gli appassionati potranno sbloccare "Stitch" attraverso il Battle Pass della Stagione 4, accedendo a diverse skin che raccontano visivamente la sua evoluzione. Si parte dalla versione "Supermax" in abiti carcerari, fino ad arrivare alla più elaborata variante BlackCell, dove catene e una inquietante maschera completano il suo aspetto da villain carismatico, sottolineando la sua trasformazione e il suo passato traumatico.

Questa quarta stagione si inserisce in un contesto particolarmente favorevole per il franchise. Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile su Amazon) sembra infatti aver raggiunto un traguardo significativo, imponendosi come il capitolo dai maggiori incassi nella storia della serie. Un risultato che conferma la bontà della strategia adottata da Activision dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, e che dimostra come il pubblico continui a rispondere con entusiasmo alle proposte del celebre sparatutto in prima persona.

Le prime tre stagioni hanno visto gli sviluppatori apportare numerosi accorgimenti all'esperienza online, affinando il bilanciamento e introducendo contenuti freschi per mantenere alta l'attenzione della community. La Stagione 4 si propone ora di consolidare questo lavoro e di porre solide basi per il futuro del gioco, attraverso una roadmap che si preannuncia ricca e variegata, pensata per soddisfare sia i veterani che i nuovi arrivati.

L'introduzione di "Stitch" rappresenta quindi solo la punta dell'iceberg di una stagione che promette di approfondire ulteriormente la complessa mitologia di Black Ops, esplorando le ramificazioni della Guerra Fredda e delle operazioni segrete che hanno sempre caratterizzato questa particolare linea narrativa all'interno dell'universo di Call of Duty.