Blair Witch: l’horror uscirà a dicembre su PlayStation 4

Blooper Team, lo studio di sviluppo polacco dietro a titoli come: Layers of Fear e Observer, ha pubblicato la scorsa estate Blair Witch su Xbox One e PC, la propria nuova esperienza horror ispirata al film diretto da Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez. Sul canale YouTube ufficiale dello studio è stato da poco pubblicato un nuovo trailer che annuncia l’uscita di Bair Witch anche su PlayStation 4.

Il gioco sarà disponibile sulla console Sony dal prossimo 3 dicembre, e vanterà tutti i contenuti della versione originaria, oltre alle migliorie degli update lanciati da fine agosto ad oggi. La versione PS4 di Blair Witch è prevista solamente in digitale, mentre per quanto riguarda il formato fisico bisognerà aspettare una data non ancora meglio specificata.

Ambientato nel 1996, Blair Witch segue le vicende di Ellis, un ex agente di polizia con un passato travagliato, che è alla ricerca di un ragazzo improvvisamente scomparso all’interno della Foresta di Black Hills nei pressi di Burkittsville, nel Maryland. Il team di sviluppo ha anche recentemente annunciato che anche il contenuto scaricabile “Good Boy Pack” sarà reso disponibile per tutte le piattaforme incluso Xbox One e PC.

Il gioco ha ricevuto pareri tiepidi da parte di pubblico e critica, e incarna i capisaldi delle esperienze proposte in passato dai ragazzi di Blooper Team; un horror in prima persona dalle fasi più esplorative che si mischiano con l’azione. Avete già provato Blair Witch? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.