Bleeding Edge, nuove informazioni sulla roadmap e sul possibile futuro supporto a Xbox Series X

Manca oramai veramente poco al 24 marzo, data di lancio ufficiale dell’intrigante Bleeding Edge, e, pian piano che ci avviciniamo a tale giorno, Ninja Theory continua a rilasciare sempre nuove interessanti informazioni sull’atteso titolo. Dopo avere parlato della genesi dell’opera, infatti, la celebre software house si è soffermata ora particolarmente sulla roadmap futura e sul possibile futuro supporto a Xbox Series X.

Rahni Tucker, il creative director di Ninja Theory, ha infatti in un’intervista confermato un ricco supporto post lancio, non sbilanciandosi però particolarmente sugli effettivi contenuti. “Non abbiamo ancora una roadmap specifica, ma supporteremo assolutamente il titolo attivamente dopo il lancio. Abbiamo un team dedicato proprio a tale aspetto e una lunga lista di caratteristiche e contenuti che vogliamo introdurre in Bleeding Edge. Nuovi personaggi, nuove mappe e roba di questo titolo: ci sono veramente tante cose che vorremmo aggiungere, ma crediamo sia giusto prima ascoltare la voce della community per gestire meglio i futuri contenuti.”

A quanto pare difficilmente vedremo però personaggi provenienti da altre opere di Ninja Theory all’interno di Bleeding Edge. “Sinceramente non ci abbiamo pensato molto, ora come ora ci stiamo concentrando sul nostro titolo come un IP a sé stante. Portare effettivamente Senua all’interno di Bleeding Edge sarebbe decisamente strano” ha infatti dichiarato il creative director dell’opera.

Chiosa finale su Xbox Series X e sul possibile sbarco di una versione potenziata di Bleeding Edge sulla futura e attesissima piattaforma di casa Microsoft. Anche in questo caso, però, Rahni Tucker non si è sbilanciato eccessivamente: “Ad essere onesti non è una cosa su cui ad oggi ci siamo concentrati molto, ma dato che stiamo lavorando anche alla versione PC dell’opera abbiamo introdotto diverse opzioni per la scalabilità dell’opera, quindi sì: si tratta certamente di qualcosa su cui discuteremo in futuro.”