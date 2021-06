Bloodborne 2 su PS5? No, FromSoftware starebbe lavorando al sequel spirituale

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Mentre gli occhi dell’utenza sono tutti puntati su Elden Ring, arriva un’importante voce di corridoio riguardo al prossimo titolo di FromSoftware. Ebbene, sarà un’esclusiva PS5 e l’annuncio dovrebbe arrivare alcuni mesi dopo la release dell’attesissimo primo open-world dello studio nipponico. Velvet Veil, questo il nome del progetto, dovrebbe essere una sorta di successore spirituale di Bloodborne. Niente secondo capitolo dell’amata IP esclusiva PlayStation, quindi. Bensì un titolo che proverà ad ereditarne ambientazione e toni.

Il rumour proviene da un leaker, probabilmente interno a FromSoftware, piuttosto affidabile; lo stesso che svelò l’esistenza di Sekiro Shadows Die Twice, Elden Ring, Deracine, Dark Souls Remastered, nonché l’ambientazione del DLC di Dark Souls 3. Come sempre, nonostante l’elevata affidabilità della voce di corridoio, vi invitiamo comunque a prenderla con le pinze, sperando in un vero e proprio annuncio a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di Elden Ring.

Per chiunque non avesse giocato Bloodborne, ecco una breve sinossi del titolo: “Un viandante solitario. Una città maledetta. Un mistero letale che annienta tutto ciò con cui entra in contatto. Affronta le tue paure addentrandoti nella desolata città di Yharnam, un luogo dimenticato, flagellato da una terribile piaga. Esplora le sue ombre più cupe, combatti per la tua vita con spade e armi e scopri segreti che ti geleranno il sangue… e ti garantiranno la salvezza…“.

Inoltre, date un'occhiata al trailer del nuovo gioco open-world targato FromSoftware in collaborazione con George R. R. Martin: cliccate qui per visionarlo!