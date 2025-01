Bloomberg prevede il rinvio di GTA 6 e l'arrivo di Silksong

Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg e insider del settore videoludico, ha stilato le sue, oramai tradizionali, previsioni per il 2025 videoludico. Secondo Schreier GTA 6 potrebbe essere rinviato al 2026, mentre Hollow Knight: Silksong dovrebbe uscire, finalmente, nel corso 2025.

Ovviamente, queste sue dichiarazioni hanno attirato istantaneamente le attenzioni delle community che gravitano attorno a entrambi i franchise, vuoi perché Schreier è una fonte particolarmente attendibile, vuoi perché si tratta dei due giochi più chiacchierati degli ultimi anni.

Secondo Schreier, nonostante Take-Two abbia annunciato GTA 6 per l'autunno 2025, ci sono diversi fattori che potrebbero portare a un rinvio. L'ambizione del progetto e la pressione nel dover creare un gioco eccezionale sono le principali ragioni citate dal giornalista. Inoltre, l'impegno di Rockstar Games nell'evitare turni di lavoro straordinario, e quindi ogni forma di crunch nelle fasi finali dello sviluppo, potrebbe influire sulle tempistiche necessarie a portare a termine il progetto.

Per Schreier, se seguite l'industria dei videogiochi ma non avete mai sentito parlare di Silksong, quest'anno lo farete.

Per quanto riguarda Hollow Knight: Silksong, invece, Schreier si mostra molto più ottimista e per certi versi le sue parole fanno trasparire il fatto che sia a conoscenza di qualche sviluppo in merito ai lavori sul gioco. Il giornalista prevede che il seguito del celebre titolo indie uscirà nel 2025, dopo anni di attesa che hanno generato grande clamore tra i fan (vi basti pensare che noi avevamo provato una versione molto avanzata del titolo ben cinque anni fa).

"Prevedo che uscirà nel corso del 2025, finalmente, e venderà milioni di copie", ha affermato Schreier. Ovviamente questa affermazione, al netto dell'enorme curiosità sul perché Jason l'abbia fatta proprio ora, ha generato la solita fiumana di meme online in virtù della sparizione del gioco negli ultimi anni e dei messaggi risicati deal team di sviluppo in merito ai progressi sui lavori.

Le previsioni di Schreier, come sempre, hanno alimentato le discussioni nelle community videoludiche, evidenziando l'attesa e l'enorme interesse per questi due titoli, oramami molto attesi da diversi anni.