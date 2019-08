Borderlands 3 sarà accessibile sia per i fan storici che per i neofiti, secondo Gearbox

Borderlands 3 sarà un gioco perfettamente accessibile per tutti i giocatori, siano essi neofiti della serie o fan storici. Ecco le dichiarazioni.

Borderlands 3 è sempre più vicino all’uscita. Fra poche settimane avremo modo di giocare con uno dei titoli più attesi dai fan degli sparatutto: sono infatti passati ben sette anni da quando il secondo capitolo è stato rilasciato e, per quanto nel frattempo ci sia stato modo di divertirsi con il pre-sequel e poi le remaster, la voglia di un vero gioco della serie era tanta. Non dobbiamo però dimenticarci che ci sono molte persone che non hanno avuto modo di giocare ai precedenti Borderlands: questi ultimi inizieranno a esplorare la saga da Borderlands 3. La domanda quindi è: il gioco sarà accessibile anche per loro? Oppure non conoscere la serie renderà le cose più difficili?

La risposta arriva da Anthony Nicholson, senior producer presso Gearbox Software. Durante un’intervista, Nicholson ha affermato che Borderlands 3 è un gioco adatto sia per i fan storici che per tutti coloro che si approcceranno alla saga per la prima volta. Ha infatti spiegato che Gearbox Software ha un dipartimento che “lavora sull’accessibilità, poiché è molto importante per tutti noi“.

Ha poi continuato affermando: “Se avete già giocato a uno sparatutto in prima persona, allora vi sentirete a casa. Il tutorial di reclutamento realizzato con Claptrap all’inizio del gioco serve per assicurarci che i giocatori si approccino al titolo un gradino alla volta, mostrando loro come giocare. Vogliamo essere certi che, indipendentemente dal fatto che tu abbia iniziato a giocare nel 2009 o nel 2019, tu possa prendere il gioco in mano e capire cosa serve per vincere e divertirsi.”

Vi ricordiamo che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia (qui tutti i giochi disponibili al D1) e PC (in esclusiva temporale per Epic Games Store).