Borderlands 4: ufficiale la data di uscita con nuovo trailer

Gearbox ha annunciato la data di uscita di Borderlands 4 durante il suo State of Play del 12 febbraio 2025. Il nuovo sparatutto di Gearbox sarà disponibile dal 23 settembre 2025, come rivelato nel trailer mostrato durante l'evento (visibile qua).

Il video promozionale offre un assaggio del gameplay frenetico tipico della serie, con combattimenti spettacolari che mescolano armi futuristiche e abilità uniche dei personaggi. Gearbox ha confermato che maggiori dettagli sul gioco verranno svelati in uno State of Play dedicato previsto per la primavera.

Borderlands 4 si presenta come uno "sparatutto a base di saccheggi e caos", ambientato sul pericoloso pianeta Kairos. I giocatori vestiranno i panni di uno dei quattro nuovi Vault Hunters, con l'obiettivo di liberare il mondo dal controllo del tirannico Timekeeper.

Il gioco introduce nuove meccaniche di movimento come doppio salto, scivolata e schivata, arricchendo le possibilità di esplorazione e combattimento. Sarà possibile affrontare l'avventura in solitaria o in cooperativa fino a quattro giocatori, esplorando liberamente scenari fantascientifici ricchi di nemici, boss impegnativi e bottini variegati.

Pur non essendo un open world vero e proprio, Borderlands 4 promette un'ambientazione più fluida e interconnessa rispetto ai capitoli precedenti. Il gioco manterrà l'umorismo e lo stile caratteristici della serie, introducendo nuovi personaggi accanto a volti familiari.