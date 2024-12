Borderlands 4 avrà un umorismo meno volgare e più maturo

Borderlands 4 abbandonerà l'umorismo volgare che ha caratterizzato il precedente capitolo della serie. Lo ha annunciato Sam Winkler, narrative director del gioco, in un post su X.

Winkler ha dichiarato che il nuovo capitolo della popolare saga di sparatutto si distaccherà dall'abbondanza di battute scurrili e riferimenti al basso corporeo che avevano contraddistinto Borderlands 3 (acquistabile su Amazon). "Resto fermo nella mia critica all'eccesso di umorismo da bagno di BL3", ha affermato il narrative director.

La decisione sembra rispondere alle critiche ricevute dal precedente capitolo, uscito nel 2019. Molti recensori avevano infatti sottolineato come lo stile comico di Borderlands 3 risultasse datato e ripetitivo, ancorato a un tipo di umorismo ormai superato.

Winkler ha spiegato che per Borderlands 4 stanno lavorando con "alcuni degli scrittori più divertenti che conosco". L'obiettivo è creare un umorismo "situazionale, che emerga naturalmente" dal contesto di gioco e dalle personalità dei personaggi.

L'obiettivo è creare un umorismo "situazionale, che emerga naturalmente"

Il cambio di approccio sembra necessario per rinnovare la formula della serie. Nonostante Borderlands non sia mai stato un franchise "serio", l'eccesso di volgarità di Borderlands 3 era stato criticato come eccessivo e stucchevole.

Winkler ha assicurato che in Borderlands 4 non ci saranno riferimenti a meme ormai superati: "Se la parola 'skibidi' finisce nel gioco sotto la mia supervisione, piangerò lacrime vere".

L'abbandono delle battute scurrili non significa che Borderlands 4 diventerà un gioco serio. Winkler ha chiarito che l'umorismo rimarrà un elemento centrale, ma sarà più sofisticato e integrato nella narrazione.

"Vogliamo assicurarci che il mondo sia reattivo, che sia fondato", ha spiegato il narrative director. "Mentre costruiamo questi personaggi, ci assicuriamo sempre che abbiano personalità forti, che reagiscano in modo diverso a situazioni diverse".

Oltre al cambio di tono nell'umorismo, Borderlands 4 segnerà anche un'evoluzione dello stile visivo della serie. Il primo trailer mostrato ai The Game Awards ha rivelato un'estetica meno cartoon rispetto ai capitoli precedenti.

I fan della saga dovranno attendere il 2025 per mettere le mani su Borderlands 4 e scoprire come queste novità si tradurranno concretamente nel gioco. L'obiettivo sembra essere quello di far evolvere la formula mantenendo l'anima irriverente della serie, ma in una chiave più matura e al passo coi tempi.