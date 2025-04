State of Play dedicato a Borderlands 4 annunciato, ecco quando sarà

Sony ha annunciato uno State of Play interamente dedicato a Borderlands 4, in programma per domani 30 aprile alle 23:00 ora italiana.

L'annuncio è arrivato quasi all'improvviso, nonostante Sony avesse già accennato all'intenzione di dedicare uno spazio privilegiato al titolo di Gearbox, senza però fornire dettagli su tempistiche e formato dell'evento. La trasmissione, che sarà disponibile sui canali ufficiali Twitch e YouTube di PlayStation, rappresenta un'importante vetrina per un gioco la cui uscita è prevista il 12 settembre su tutte le principali piattaforme: PC, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5 (console acquistabile su Amazon).

Sebbene Borderlands 4 sia un titolo multipiattaforma, il rapporto tra Sony e Gearbox appare sempre più consolidato nel campo del marketing. Non è la prima volta che PlayStation offre uno spazio privilegiato alla saga: già durante lo State of Play dello scorso febbraio, la community aveva potuto assistere alla presentazione di un lungo trailer dedicato al gioco. Questa scelta di dedicare un intero evento monografico a un titolo non esclusivo evidenzia quanto Sony consideri la serie strategicamente rilevante per il proprio pubblico.

L'evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del team di sviluppo: Randy Pitchford, CEO di Gearbox, e Anthony Nicholson, senior production manager, guideranno gli spettatori attraverso i meandri del nuovo capitolo. I 15 minuti di gameplay promessi includeranno dimostrazioni di missioni, un arsenale di nuove armi devastanti, e un'approfondita presentazione delle Abilità d'azione che caratterizzeranno l'esperienza di gioco.

Gli appassionati di tutte le piattaforme potranno trarre vantaggio da questo evento, poiché le meccaniche di gameplay, le nuove armi e i sistemi di progressione mostrati saranno identici su ogni sistema.

Con la data di lancio fissata per il 12 settembre, questo State of Play rappresenta un'importante finestra sul futuro della saga. L'evento si posiziona strategicamente a circa quattro mesi dall'uscita, momento ideale per iniziare a costruire l'hype finale prima del lancio commerciale. I fan di Borderlands si preparano quindi a scoprire come Gearbox intende evolvere una formula di gioco che, pur mantenendo la propria identità unica, necessita di innovazioni significative per continuare a distinguersi in un mercato sempre più competitivo e affollato.