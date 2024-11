Borderlands 4, un fan malato terminale esaudisce il suo sogno e ci gioca in anteprima

Un fan malato terminale di Borderlands ha avuto l'opportunità di giocare in anteprima a Borderlands 4 presso gli studi di Gearbox Software. Caleb McAlpine, 37 anni, affetto da un cancro allo stadio terminale, è stato invitato dall'azienda dopo aver espresso su Reddit il desiderio di provare il gioco prima del lancio.

McAlpine ha raccontato di essere stato portato in tour negli studi insieme a un amico:

"Gearbox mi ha fatto volare in prima classe il 20 di questo mese e ho potuto visitare lo studio e incontrare un gruppo straordinario di persone, dagli sviluppatori di tutti i giochi Borderlands fino al CEO Randy".

Il fan ha potuto provare una versione preliminare di Borderlands 4, definendola "fantastica". Ha aggiunto: "Non so se sarò ancora qui quando il gioco uscirà, ma voglio ringraziare tutti voi per tutto il vostro amore e supporto e per aver contribuito a rendere possibile tutto questo. È stata davvero un'esperienza incredibile ed è stato semplicemente fantastico".

La storia di McAlpine ha toccato molte persone: la sua campagna GoFundMe per finanziare le cure mediche ha superato l'obiettivo iniziale di 9.000 dollari, raggiungendo oltre 12.000 dollari al momento della stesura di questo articolo.

Questa vicenda dimostra come l'industria dei videogiochi possa rispondere positivamente ai desideri dei fan in situazioni difficili. Gearbox Software ha mostrato grande sensibilità nell'esaudire il sogno di un appassionato, offrendo un'esperienza indimenticabile nonostante le circostanze dolorose.

La comunità di Borderlands si è ovviamente stretta attorno a McAlpine, mostrando grande solidarietà. Il suo post di aggiornamento su Reddit ha ricevuto numerosi messaggi di supporto e incoraggiamento da parte di altri fan del franchise.