Bully 2: finalmente ci siamo? C’è chi è convinto che l’annuncio sia vicino

Dopo l’annuncio e il rilascio della GTA Trilogy, c’è ancora molto fumo attorno al prossimo nuovo progetto targato Rockstar Games. Tra i molteplici rumor su GTA 6, adesso sbuca una nuova voce di corridoio che riguarda un’ennesima amata IP Rockstar. Si tratta di Bully 2, il tanto rumoreggiato seguito del titolo scolastico uscito in epoca PlayStation 2. Ora, stando ad un nuovo indizio, sembra che l’annuncio di questo sequel sarebbe dovuto già avvenire qualche tempo fa.

A darci un nuovo indizio sul possibile Bully 2 è stato il noto insider Tom Henderson, il quale già in passato aveva correttamente anticipato una serie di annunci come Call of Duty Vanguard. Con un nuovo post sul proprio account Twitter, Henderson ci rivela che l’annuncio del nuovo capitolo di Bully doveva arrivare a sorpresa durante la recente cerimonia dei The Game Awards 2021, ma come abbiamo potuto vedere del titolo Rockstar non c’è stata nemmeno l’ombra.

“Bully 2 era previsto come una potenziale rivelazione a sorpresa ai The Game Awards la scorsa settimana, dopo che ad alcune persone è stato mostrato del materiale che alludeva a una rivelazione nel breve periodo. Attualmente le informazioni sono poco chiare, e devo essere piuttosto vago, ma se ne sentirò di più ne parlerò prossimamente”.

Bully 2 was expected as a potential surprise reveal at #TheGameAwards last week after some people have been shown some material alluding to a reveal soon.

Information is a bit blurry at the moment, and I have to be quite vague here, but if I hear more I will report on it. pic.twitter.com/OF53pU5Y8C

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 13, 2021