I migliori bundle PS4 | Aprile 2020

Lanciata a novembre 2013, PlayStation 4 ha riscosso un enorme successo, ottenendo diversi consensi positivi e raggiungendo le oltre 100 milioni di unità. Tali vendite, oltre che per un marchio divenuto negli anni sempre più potente (per molti PlayStation è sinonimo di videogioco), sono dovute anche ai numerosi studi first party che, gioco dopo gioco, hanno contribuito sempre di più ad innalzare il numero di console vendute e i consensi della critica.

In attesa della Next Gen e delle ultime grandi produzioni legate a questa generazione, crediamo che questo sia assolutamente un ottimo periodo per acquistare una PlayStation 4, Slim o Pro a seconda delle vostre esigenze.

Da non sottovalutare la promo che GameStop ha già lanciato da diverse settimane: riportando indietro una PlayStation 4 Pro, otterrete uno sconto di 250 euro sulla Next Gen. Ecco quindi un altro valido motivo per investire adesso, poiché non solo avrete modo di recuperare diversi giochi, magari anche sfruttando il servizio PS Now, ma anche uno sconto interessante sull’acquisto della prossima console Sony.

Dunque, in questo articolo andremo a suggerirvi diversi bundle da acquistare, cercando di accontentare ogni palato e portafoglio.

Il miglior bundle PS4 Slim

Se avete intenzione di acquistare una console Sony, probabilmente siete anche interessati alle tante esclusive rilasciate nel corso degli anni. Quale miglior modo di cominciare, quindi, se non con ben tre titoli first party?

I bundle che vi andremo a suggerire, oltre ad una PlayStation 4 Slim, includono anche tre giochi, i quali però variano a seconda della confezione che sceglierete, così come il prezzo.

Cominciamo proprio dalla console che, lanciata ormai da diversi anni, rappresenta l’ingresso perfetto in questa generazione. A differenza della maggiore PlayStation 4 Pro, limita il suo output video ai classici 1920x1080p, risoluzione diffusissima e sicuramente supportata dai vostri schermi. Gestisce però HDR, per cui se avete un televisore 4K capace di supportare l’enorme gamma di colori richiesta dalla console, vi godrete al meglio molti titoli, anche se la risoluzione rimarrà la medesima, sfruttando quindi il downscaling.

Poco da ridire riguardo l’aspetto della console, davvero molto simile a PlayStation 4 Pro, fatta eccezione per l’altezza piuttosto ridotta, per il resto si somigliano non poco.

Nel tentativo di accontentare molti utenti, abbiamo pensato di suggerirvi ben tre bundle distinti: il primo, venduto a circa 375 euro, è perfetto per un nostalgico o, perché no, anche per chi a causa della sua età non ha mai avuto modo di incrociare questi giochi. Ci stiamo chiaramente riferendo a Crash Team Racing Nitro-Fueled, Spyro: Reignited Trilogy e al reboot di Ratchet & Clank. Nel secondo bundle, invece, ritorna la produzione firmata Insomniac Games ma viene accompagnata dal meraviglioso The Last of Us: Remastered e dall’ultima, emozionante avventura di Nathan Drake. Titoli, questi, ben più maturi e consigliati a chi stesse ricercando esperienze principalmente legate alla narrazione. Chiudiamo infine con un bundle praticamente identico al precedente ma con l’aggiunta di Horizon Zero Dawn al posto di Ratchet & Clank, un’avventura vastissima e dal colpo d’occhio incredibile.

Playstation 4 Slim 500GB + Ratchet & Clank, Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us: Remastered | Amazon

Playstation 4 Slim 1TB + Ratchet & Clank, Spyro: Reignited Trilogy e Crash Team Racing Nitro-Fueled | Amazon

Playstation 4 Slim 1TB + Horizon Zero Dawn, Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us: Remastered | ePrice

Il miglior bundle PS4Pro

Se nel caso di PlayStation 4 Slim le possibilità sono diverse, con PlayStation 4 Pro dovrete accontentarvi della sola console e di codici per riscattare svariate skin per il videogioco Fortnite. Ma poco importa, ciò che conta è impossessarsi della console Sony e cominciare a giocare al meglio tutti i titoli in esclusiva e i giochi terze parti.

A differenza della minore Slim, Pro è ben più massiccia e contiene svariate feature interessanti per gli entusiasti di tecnologia. Innanzitutto supporta l’uscita video nativa in 4K, anche se la maggior parte dei giochi, in realtà, non la raggiunge mai pienamente, fatta eccezione per pochissimi titoli. In ogni caso, specie se giocate da TV, merito dell’ottimo lavoro svolto dallo scaler interno – denominato scacchiera – le immagini saranno sempre nitide e soddisfacenti, soprattutto con le esclusive. Lanciare Horizon Zero Dawn e goderselo in 4k HDR è infatti un’esperienza magistrale, la quale basterà a farvi ritenere soddisfatti del vostro acquisto.

Riguardo al bundle, vi ricordiamo che al suo interno troverete diversi oggetti da riscattare per il videogioco Fortnite, e visto l’enorme successo ottenuto dal titolo firmato Epic Games, molti di voi potrebbero essere interessati.

PlayStation 4 Pro 1TB + oggetti da riscattare per il videogioco Fortnite | MediaWorld

PlayStation 4 Pro 1TB + oggetti da riscattare per il videogioco Fortnite | eBay

Il bundle PS4 più economico

Nel caso il vostro obiettivo fosse quello di risparmiare il più possibile, magari in vista della prossima generazione, suggeriamo l’acquisto di questa PlayStation 4 Slim completamente sprovvista di titoli ma che, a differenza dei bundle consigliati in precedenza, vi permette di risparmiare qualcosina in più.

Poco da ridire sulla console, è praticamente la stessa PS4 Slim che trovate negli altri bundle, ma ha una capienza massima di 500GB.

PlayStation 4 Slim 500GB | MediaWorld