Butter Royale è il Fortnite per famiglie di Apple Arcade

Il genere Battle Royale sta vivendo un periodo d’oro, dopo l’arrivo di Fortnite e i suoi molteplici aggiornamenti ed aggiunte, sono stati annunciati diversi titoli che prendevano spunto da questo titolo. Nelle ultime ore Apple Arcade ha annunciato il suo battle royale, ovvero Butter Royale sviluppato da Mighty Bear Games, un gioco pensato principalmente per i giocatori più piccoli. Si tratta di un multiplayer con telecamera dall’alto incentrato sulla lotta con il cibo.

Ma voi vi chiederete “ma Fortnite non è già un gioco per ragazzini?” beh, più o meno visto che tecnicamente si eliminano persone con armi da fuoco. Questo Butter Royale invece adotta un approccio senza armi da fuoco violente, molto simile all’idea del gioco per Nintendo Switch Splatoon. Qui di seguito possiamo leggere la didascalia del gioco.

“Ambientato in un futuro prossimo dove tutte le armi sono state bandite, i concorrenti si sfidano a suon di cibo su di un’isola chiamata Butter Island per soddisfare la loro fame competitiva. Gli sfidanti saranno equipaggiati con il NOM (Nutritionally Operated Machines) per lanciarsi cibo l’uno contro l’altro durante partite che dureranno cinque minuti, mentre cercheranno di sfuggire dalla pericolosa inondazione di burro raggiungendo zone più sicure“.

Il titolo quindi cerca di offrire un approccio decisamente più “family friendly“. Nota decisamente positiva il nome delle armi, veramente incredibilmente geniali e divertenti. Potremo equipaggiarci con il Mayonator3000 oppure con il temibile Breadzooka. Certo, il gioco è palesemente riferito ad un pubblico più giovane, ma onestamente ci incuriosisce e non vediamo l’ora di vedere come saranno strutturate le battaglie e quanto effettivamente sia devastante l’uso del Breadzooka.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di Butter Royale. Ricordiamo che il gioco può essere scaricato tramite l’applicazione abbonandosi al servizio. Per ulteriori informazioni e novità su questo titolo vi invitiamo di seguire le nostre pagine.