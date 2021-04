Call of Duty 2021 in balia dei problemi? Activision avrebbe un piano B

Come ogni anno, i fan di Call of Duty attendono impazientemente notizie sul nuovo capitolo della saga. Purtroppo, però, alcune voci di corridoio non sono per niente entusiasmanti. Di fatto, il titolo previsto per il 2021 avrebbe alcune problematiche legate allo sviluppo. Problematiche che, sempre stando al rumour, avrebbero fatto impallidire anche Activision, fino al punto da ideare una road map di recupero post-lancio. La notizia proviene dall’affidabile insider Tom Henderson (noto per aver rivelato in anticipo parecchi rumor veritieri sulla saga di Activision e Battlefield).

“Activision ha dichiarato che quest’anno verrà rilasciato un nuovo COD e, da quanto mi è stato detto, sapevano che non avrebbe funzionato come previsto (la ‘road map di recupero’ è già in atto)“, ha twittato Henderson. Adesso, la domanda sorge lecita: se lo scenario del rumour dovesse rivelarsi veritiero, non sarebbe meglio rinviare il gioco? Con la pubblicazione di Modern Warfare e, un anno dopo, di Black Ops Cold War, la saga ha rialzato nuovamente l’asticella della qualità. Non sarebbe dannoso pubblicare un ‘gioco rotto’ per rispettare una sterile cadenza annuale?

Ovviamente, come tutti, ci auguriamo che i rumour siano falsi. Ma avremo una risposta certa non appena Activision deciderà di rompere il silenzio a riguardo. Stando sempre alle parole dell’insider, le problematiche proverrebbero dalle versioni old gen (cliccate qui per approfondire). “Call of Duty WW2 Vanguard (questo il probabile titolo del gioco del 2021) sarà parecchio limitato a causa delle console di scorsa generazione, e per quanto ne sappia è stato pensato un rilascio cross-gen sia per questo nuovo gioco che per il prossimo titolo sviluppato da Infinity Ward”.

Activision have stated that a new premium Call of Duty title will release this year and from what I've been told, they knew it wouldn't perform that well ("recovery road map" is already in place). I would personally take the DMCA with a grain of salt until more info comes out. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 27, 2021

Quale sarà la verità dietro al tanto atteso nuovo capitolo della saga sparatutto di Activision? Vi invitiamo, come sempre, a restare sintonizzati con noi di Game Division per non perdervi alcuna novità a riguardo.