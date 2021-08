Call of Duty, Activision parla di Modern Warfare 3 Remastered

Call of Duty Modern Warfare 3 viene ancora oggi ricordato come uno dei più riusciti capitoli della serie, motivo per cui l’assenza di una remaster ha lasciato gli appassionati non poco sconcertati. Di fatti, gli amanti del franchise hanno sempre guardato con speranza i rumor che volevano il ritorno del titolo con una riedizione grafica e tecnica, ma ciò non è ancora avvenuto. Tuttavia, data l’insistenza delle voci di corridoio, a parlare oggi è Activision stessa, che ha voluto fare una dichiarazione definitiva in merito alla faccenda.

Ai microfoni di CharlieIntel, un portavoce di Activision ha affermato che “una remaster di Call of Duty Modern Warfare 3, della campagna o del multiplayer, non esiste. Qualsiasi altri rapporti sono incorretti”. La compagnia si mostra quindi decisa a mettere a tacere le voci, lasciando però gli amanti del capitolo originale con l’amaro in bocca. Modern Warfare 3 è un titolo che è riuscito a far appassionare molti giocatori alla serie, grazie sia alla campagna di grande impatto che a un comparto multiplayer esemplare, condito da mappe a dir poco memorabili.

Ad oggi, Activision ha rilasciato le remaster di due soli capitoli dell’intera serie di Call of Duty: il primo Modern Warfare, venduto in bundle con Infinite Warfare nel 2016, e poi Modern Warfare 2 Campaign Remastered, che includeva soltanto la campagna del titolo ed era incluso con il remake di Modern Warfare del 2018. Insomma, sebbene ci sia un po’ di confusione in merito, gli amanti della serie non sono proprio felici di come è stata trattata la storica trilogia.

Il futuro della serie è ancora abbastanza incerto, con un nuovo titolo mobile in lavorazione e gli insider poco convinti della qualità del prossimo grande gioco. Anche la situazione di Warzone non è affatto rosea: gli utenti, soprattutto i veterani del battle royale, lamentano la grande presenza di cheater nelle partite, ormai chiaramente fuori controllo, e chiedono alla compagnia di trovare soluzioni più concrete. Quali sono, invece, i vostri capitoli preferiti della serie? Fatecelo sapere commentando in calce e rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità.