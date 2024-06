Call of Duty: Black Ops 6 potrebbe pesare oltre 300GB (sì, avete capito bene)

Le ultime informazioni sul Call of Duty: Black Ops 6 hanno sollevato alcuni interrogativi, soprattutto per le richieste di spazio libero sul disco rigido e la necessità di una connessione internet costante. Secondo i requisiti ufficiali pubblicati sul sito di Call of Duty, il nuovo capitolo della famosa saga richiederà fino a 309 GB di spazio e, per la prima volta, una connessione internet attiva anche per la modalità Campagna in single player.

Questa nuova politica di connessione è essenziale per l'introduzione dello streaming di asset online, che contribuirà a ridurre lo spazio di archiviazione complessivo sul disco, mentre garantirà la massima qualità delle immagini. Pertanto, sarà necessario essere connessi a Internet per godere di tutte le modalità di gioco, incluse quelle multiplayer e quella in Campagna.

Tuttavia, ci sono delle buone notizie per chi gioca su console: non sarà richiesto alcun abbonamento a servizi premium come Game Pass Core o PlayStation Plus per poter giocare alla Campagna. Inoltre, il gioco supporterà il multiplayer con schermo condiviso, una caratteristica sempre molto apprezzata dall’utenza.

Per quanto riguarda la richiesta notevole di spazio libero, questa è dovuta alla presenza nel pacchetto Call of Duty HQ di file relativi ai capitoli precedenti, Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3. Activision ha però garantito che sta lavorando per ottimizzare la quantità di file da scaricare, nell’ottica di ridurre l'imponente esigenza di spazio attualmente richiesta.