Preparatevi a conquistare lo spazio con il Thrustmaster Sol-R 1 Flightstick, il joystick definitivo per combattimenti ed esplorazioni spaziali su PC. Disponibile su Amazon a 153€, questo gioiello tecnologico vi offre 44 pulsanti azione tra leva ambidestra rimovibile e base con manetta centrale. Con uno sconto del 7%, pagate solo 153€ invece di 164,66€. La precisione H.E.A.R.T. a 16 bit sugli assi X, Y e Z garantisce un controllo millimetrico, mentre il design retroilluminato ispirato ai classici della fantascienza aggiungerà un tocco epico alla vostra postazione di gioco.

Thrustmaster Sol-R 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Thrustmaster Sol-R 1 Flightstick è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di simulazione spaziale immersiva e professionale. Questo joystick si rivolge principalmente agli appassionati di giochi spaziali e simulatori di volo come Star Citizen, Elite Dangerous o Microsoft Flight Simulator, che desiderano un controllo preciso e intuitivo. Con i suoi 44 pulsanti azione complessivi distribuiti tra leva e base, soddisfa le esigenze dei giocatori che necessitano di mappare numerose funzioni senza staccare le mani dai comandi. La tecnologia H.E.A.R.T. a 16 bit garantisce una precisione millimetrica negli assi, fondamentale per manovre complesse e combattimenti serrati nello spazio virtuale.

Particolarmente apprezzato da chi passa molte ore in sessioni di gioco, il Sol-R 1 offre un design ergonomico ambidestro con zone di riposo intercambiabili che riducono l'affaticamento durante l'uso prolungato. Gli appassionati di fantascienza ameranno l'estetica retroilluminata ispirata ai classici del genere, mentre i giocatori che già possiedono periferiche Thrustmaster apprezzeranno la piena compatibilità con l'ecosistema del brand. La manetta centrale integrata nella base elimina la necessità di acquistare separatamente un throttle, rendendo questo dispositivo una soluzione completa ed economica per chi desidera elevare la propria esperienza di simulazione spaziale senza compromessi sulla qualità.

Il Thrustmaster Sol-R 1 Flightstick è un joystick ambidestro progettato per simulazioni spaziali su PC, dotato di 44 pulsanti azione totali distribuiti tra leva e base con manetta centrale. Offre precisione a 16 bit grazie alla tecnologia H.E.A.R.T. HallEffect su tutti gli assi, e include zone di riposo intercambiabili per il polso e supporti di stabilità per comfort prolungato.

