Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Razer Cobra Pokémon Edition (Kanto), il mouse da gioco leggero e cablato dedicato ai fan della celebre saga. Con soli 58 g di peso, sensore ottico da 8500 DPI e interruttori ottici Gen-3 con attuazione a 0,2 ms, garantisce precisione e velocità eccezionali. Oggi lo trovate a soli 53,92€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale di 69,99€.

Razer Cobra Pokémon Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Razer Cobra Pokémon Edition Kanto è il mouse ideale per tutti i gamer appassionati di Pokémon che desiderano unire prestazioni elevate e un design a tema esclusivo. Grazie al peso contenuto di soli 58 grammi e al sensore ottico da 8500 DPI, soddisfa le esigenze di chi cerca reattività e precisione nelle sessioni di gioco più intense. Gli interruttori ottici Gen-3 con attuazione a 0,2 ms e durata fino a 90 milioni di clic garantiscono affidabilità nel lungo periodo, rendendolo perfetto per chi gioca quotidianamente.

Questo mouse si rivolge anche a chi vuole personalizzare la propria postazione con l'illuminazione Chroma RGB da 16,8 milioni di colori e il suggestivo underglow a gradiente. Il cavo Speedflex riduce al minimo la resistenza durante i movimenti, mentre i piedini in PTFE puro assicurano uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 23%, è un acquisto consigliato sia ai fan della saga Pokémon sia a chi cerca un mouse da gaming leggero e performante a un prezzo vantaggioso.

Il Razer Cobra Pokémon Edition è un mouse cablato leggero da 58 g con sensore ottico da 8500 DPI, interruttori ottici Gen-3 con attuazione a 0,2 ms e 90 milioni di clic garantiti. Dotato di illuminazione Chroma RGB e cavo Speedflex flessibile.

Vedi offerta su Amazon