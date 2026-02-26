Su Amazon è disponibile il set LEGO 71426 Super Mario Pianta Piranha, un fantastico modellino snodabile ispirato all'iconico personaggio del celebre videogioco. La figura include testa, bocca, gambo e foglie articolabili, un tubo da costruire e 2 elementi moneta, perfetta come decorazione per casa o ufficio. È possibile acquistarla a soli 51,99€ invece di 64,99€, con uno sconto del 20%.

LEGO Pianta Piranha, chi dovrebbe acquistarlo?

Il LEGO 71426 Super Mario Pianta Piranha è il regalo ideale per appassionati di videogiochi e collezionisti adulti che desiderano portare nella propria casa un pezzo iconico dell'universo Nintendo. È consigliato a uomini, donne e adolescenti che amano combinare la passione per i LEGO con il mondo di Super Mario, trasformando il tempo libero in un'attività creativa e soddisfacente. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, passando da 64,99€ a soli 51,99€, rappresenta un'opportunità da non perdere.

Questo kit soddisfa l'esigenza di chi cerca una decorazione originale e di qualità per la camera da letto, il salotto o l'ufficio, con un tocco di nostalgia videoludica. La Pianta Piranha con parti snodabili e tubo costruibile offre un'esperienza di assemblaggio coinvolgente, perfetta anche come idea regalo di compleanno per chi vuole espandere la propria collezione LEGO Super Mario. Un acquisto che unisce creatività, design e passione in un unico modellino di grande impatto visivo.

Il LEGO 71426 Super Mario Pianta Piranha è un modellino da costruire per adulti con testa, bocca, gambo e foglie snodabili, un tubo costruibile e 2 monete incluse. Perfetto come decorazione per casa o ufficio a tema Super Mario.

Vedi offerta su Amazon