La stagione 01 di Call of Duty: Black Ops 7 (acquistabile su Amazon) e Warzone si presenta come la più ampia mai realizzata nella storia della celebre serie di sparatutto, portando con sé un'offerta di contenuti senza precedenti che promette di ridefinire l'esperienza di gioco per milioni di appassionati in tutto il mondo. Dal 4 dicembre, i giocatori possono immergersi in un universo espanso che abbraccia tutte le modalità di gioco, dalla campagna cooperativa al multiplayer frenetico, fino all'universo degli zombi e alle battaglie su larga scala di Warzone. L'ambizione degli sviluppatori è chiara: offrire qualcosa per ogni tipo di giocatore, con aggiornamenti continui programmati durante l'intera stagione.

Al centro della narrazione troviamo il Generale Dorne, determinato a portare avanti la sua vendetta personale dopo gli eventi legati alla Guild. Questo personaggio rappresenta il fulcro della nuova stagione e può essere sbloccato immediatamente acquistando il Battle Pass, che garantisce l'accesso a oltre 110 contenuti sbloccabili. Il sistema di ricompense include nuove armi come il fucile d'assalto Maddox RFB e il mitragliatore Kogot-7, oltre a numerosi accessori, mimetiche ed equipaggiamenti ottenibili attraverso sfide settimanali ed eventi speciali programmati durante la stagione.

Sul fronte del multiplayer, l'offerta si articola su quattro nuove mappe disponibili dal lancio. Fate riporta i giocatori in una versione distorta del complesso nicaraguense di Raul Menendez, dove gigantesche machete squarciano il cielo creando un'atmosfera surreale. Utopia trasforma una città futuristica abbandonata, un tempo rifugio per i ricchi, in un'arena per combattimenti ad alta velocità. Odysseus offre invece scontri ravvicinati e adrenalinici su una portaerei galleggiante, mentre gli appassionati della serie potranno rivivere le emozioni di Standoff, la mappa classica di Black Ops 2 ora rimasterizzata per la nuova generazione.

Prodotto in caricamento

Le modalità di gioco si arricchiscono con il ritorno di grandi classici aggiornati per l'occasione. Prop Hunt torna con meccaniche rinnovate, pronto per una nuova era di Black Ops. Sharpshooter propone una competizione dove tutti i giocatori utilizzano la stessa arma selezionata casualmente, mentre One in the Chamber riporta in auge lo spirito delle sfide ad alto rischio che ha reso celebre questa modalità nelle precedenti iterazioni della serie.

L'universo Zombi si espande con Astra Malorum, una mappa che trasporta i giocatori in un osservatorio ottocentesco situato su un asteroide a forma di teschio nello spazio profondo. La storia del Dark Aether prosegue seguendo le tracce di un culto della morte dimenticato, mentre i giocatori devono identificare ed eliminare la minaccia. Per chi cerca esperienze più intense, la nuova mappa di sopravvivenza Exit 115 offre una pausa dalla strada aperta per testare le proprie abilità contro orde di non-morti.

Warzone introduce Haven's Hollow, una località statunitense situata tra le montagne degli Appalachi che rappresenta l'ultima aggiunta alla modalità Resurgence. Questa cittadina, isolata dalla natura circostante, conserva il fascino dell'America tradizionale con i suoi segreti da scoprire: dal misterioso Haven's Lab alla sontuosa Mansion, fino al casinò galleggiante sulla Riverboat. L'ambientazione ricorda quelle piccole comunità americane rimaste intatte nel tempo, offrendo numerosi spazi strategici per gli scontri tra squadre.

Gli aggiornamenti a Verdansk comprendono due punti d'interesse significativi. La Signal Station, posizionata a sud della base militare, permette alle squadre sufficientemente abili di attivare sistemi satellitari per ottenere una mappa termica tattica che identifica la densità di giocatori nelle varie zone della mappa. Factory ritorna completamente rinnovata e riprogettata specificamente per Black Ops 7, mantenendo lo spirito dell'originale ma con strutture e dinamiche adattate al nuovo gameplay.

Durante la stagione arriverà anche CODMAS, l'evento natalizio che trasformerà l'esperienza di gioco con contenuti a tema festivo. La mappa multiplayer Sleighjacked convertirà la celebre nave da battaglia in una slitta natalizia, mentre modalità a tempo limitato ed eventi speciali celebreranno le festività attraverso tutte le modalità di gioco. Un'occasione per chi apprezza questi momenti di leggerezza all'interno di un'esperienza altrimenti incentrata sul combattimento tattico.