Call of Duty Black Ops Cold War su Xbox richiederà molto spazio

Negli ultimi tempi i più recenti giochi della serie di Call of Duty sono diventati famosi per richiedere grandi quantità di spazio d’archiviazione libero su tutte le piattaforme sulle quali vengono proposti i giochi. Sembra proprio che la situazione andrà a ripetersi anche con l’ormai prossimo all’uscita Call of Duty Black Ops Cold War, il quale richiederà decisamente molto spazio libero proprio come lo scorso capitolo Modern Warfare.

Recentemente, è stato rivelato che su PC, il nuovo capitolo della saga FPS di Activision reichiede almeno 175 GB di spazio libero, e i requisiti per quanto riguarda l’edizione su console non sono così ridicoli, sebbene siano minori rispetto a quelli PC. Come rivelato dalla pagina del Microsoft Store di Call of Duty Black Ops Cold War, il gioco su Xbox One e Xbox Series X|S richiederà circa 100 GB di spazio libero.

Stando ad un recente report apparso online, sembra che Xbox Series S avrà poco spazio libero d’archiviazione. Questo però non sembra essere un problema per gli appassionati di COD che tra meno di un paio di settimane avranno l’occasione di mettere le proprie mani su Call of Duty Black Ops Cold War sulle console next gen di casa Microsoft; che vi ricordiamo debutteranno sul mercato tra circa una settimana, il prossimo 10 novembre.

Per il nuovo capitolo di Call of Duty invece ci sarà da aspettare solamente qualche giorno in più. Per la precisione l’FPS di Activision arriverà sul mercato il prossimo 13 novembre ed uscirà sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC; mentre la versione PlayStation 5 uscirà il 19 novembre. Cosa ne pensate di questi ultimi dettagli relativi al prossimo capitolo della saga di Call of Duty? Diteci la vostra.