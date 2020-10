Call of Duty Cold War: la beta è ora disponibile per PS4

Grazie ad un accordo esclusivo tra Activision e Sony, i giocatori su PlayStation 4 sono i primi ad aver accesso alla beta di Call of Duty Cold War. Chi aveva precedentemente effettuato il preorder del gioco per le console Sony aveva la precedenza e ha potuto scaricare la beta già a partire dallo scorso 8 ottobre, mentre a partire da ieri, 10 ottobre, tutti i possessori di una console PS4 hanno il via libera per testare in anteprima l’ultimo sparatutto in prima persona di Treyarch.

I giocatori Xbox One e PC, invece, dovranno attendere la prossima settimana per mettere mano sulla beta di Call of Duty Cold War, precisamente il 15 e 16 ottobre. A partire dal 17 al 19 ottobre, invece, la stessa beta sarà aperta a tutti i videogiocatori, indipendentemente dalla piattaforma di gioco scelta.

The #BlackOpsColdWar Beta is now open to all PS4 players. 🎮 All PS4 players.

💰 Free to play.

📅 Ends Monday, 10/12 pic.twitter.com/7dNqVcb8S7 — Call of Duty (@CallofDuty) October 10, 2020

All’interno di questa versione di prova i giocatori avranno a disposizione diverse modalità di gioco in multiplayer, a partire dalla tradizionale modalità 6v6, la modalità Armi combinate 12v12 e una nuova modalità Bomba sporca Team d’assalto per 40 giocatori. Inoltre, sarà possibile progredire di livello e sbloccare oggetti dell’equipaggiamento, nuove armi e potenziamenti, ottenendo Punti Esperienza. Coloro che raggiungeranno il livello 10 riceveranno anche un progetto arma per mitraglietta, utilizzabile al lancio del gioco.

Attenzione, però, la beta di Call of Duty Cold War per PS4 sarà disponibile fino a lunedì 12 ottobre 2020. Inoltre, ricordiamo ai lettori che il nuovo capitolo della serie, ambientato nel vivo della Guerra Fredda nei primi anni Ottanta, la cui storia si ispira a fatti realmente accaduti, uscirà ufficialmente il 13 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia – precisando che i possessori di PlayStation 5 nel nostro Paese potranno giocarci a partire dal 19 novembre 2020.