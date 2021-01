Call of Duty Cold War e split screen, bug rende invisibili i giocatori

Call of Duty Cold War, il nuovo capitolo della saga dei Black Ops, ha riscosso un enorme successo risultando il gioco più venduto nel mese di dicembre negli Stati Uniti. Per Activision lo scorso anno è sicuramente da incorniciare grazie anche al battle royale rilasciato a marzo e successivamente il nuovo gioco del franchise a novembre, a cavallo con l’uscita delle console next gen. Tutt’oggi gli appassionati si stanno divertendo con le varie modalità online ma c’è gente che sta sfruttando ancora l’immortale split screen. In queste ore sta spopolando sul Reddit del gioco un curioso bug che renderebbe invisibili i giocatori.

Sembra che la saga abbia fatto una specie di “abbonamento” con questo particolare glitch. Non è la prima volta che la community si lamenta di giocatori e armi invisibili in-game (ricordiamo ad esempio il problema tornato in Warzone durante gli scorsi mesi). Secondo alcuni utenti quindi ci sarebbe un problema avviando le partite a schermo condiviso, alle volte capita di vedere delle armi che fluttuano in aria. Nonostante la cosa sia estremamente divertente, risulta essere fastidioso anche perché l’unico modo per sistemare il problema è riavviare la partita.

Treyarch non ha ancora postato informazioni a riguardo sui propri canali, ma è facile pensare che stiano cercando di sistemare il tutto. Il bug non è grave quanto quello riscontrato in Call of Duty Warzone, ma potrebbe risultare comunque fastidioso per l’utenza. In ogni caso, non esiste un trucco, semplicemente appena avvierete una partita ci sarà la possibilità di vedere letteralmente il problema davanti ai vostri occhi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi è capitato questo bug durante le vostre partite in split screen? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità e patch correttive riguardanti Call of Duty Cold War disponibile per tutte le piattaforme dal 13 novembre scorso.