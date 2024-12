Call of Duty domina la classifica dei giochi più redditizi di ottobre

Call of Duty (Black Ops 6 acquistabile su Amazon) si conferma il gioco più redditizio di ottobre 2024 nei principali mercati occidentali, secondo le rilevazioni di Newzoo. Lo sparatutto di Activision ha superato nelle vendite Dragon Ball: Sparking! Zero, EA Sports FC 25 e Fortnite in USA, UK, Francia, Germania, Italia e Spagna.

Cannot get X.com oEmbed

Il successo di Call of Duty è dovuto principalmente al lancio del nuovo capitolo Black Ops 6, ma include anche i ricavi di Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 e Warzone. La classifica evidenzia la forza del franchise, capace di dominare il mercato nonostante la concorrenza di titoli molto attesi come Dragon Ball: Sparking! Zero e EA Sports FC 25.

Nella top 5 dei giochi più redditizi troviamo anche NBA 2K25 al quinto posto. Le nuove uscite Super Mario Party Jamboree e Silent Hill 2 si sono piazzate rispettivamente al sesto e nono posto, un risultato notevole considerando la concorrenza di franchise consolidati.

Se si considera il coinvolgimento in termini di numero di utenti attivi, la situazione cambia. Fortnite si posiziona al primo posto, seguito da Call of Duty e Roblox. Questo dimostra come il battle royale di Epic Games mantenga un'enorme base di giocatori, nonostante ricavi inferiori rispetto ad altri titoli.

È interessante notare come Dragon Ball: Sparking! Zero, secondo per ricavi, non figuri tra i primi 20 giochi per numero di utenti. Ciò suggerisce un alto tasso di monetizzazione per giocatore, tipico dei titoli di combattimento con una base di fan dedicata.

La classifica per coinvolgimento vede anche la presenza di evergreen come Minecraft, Grand Theft Auto V e The Sims 4, a dimostrazione della longevità di questi titoli capaci di mantenere una vasta comunità di giocatori attivi nel tempo.

In generale Microsoft non può che essere felice, tra Call of Duty, Diablo e Minecraft, ha sicuramente una quantità di franchise enorme per quanto concerne i risultati di monetizzazione.