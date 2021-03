Call of Duty e altri tripla A tra i candidati alla Hall of Fame 2021

Lo Strong Museum di Rochester situato a New York ha da poco annunciato i 12 finalisti del 2021 che si scontreranno per entrare nella World Video Game Hall of Fame. La lista, che vi lasceremo proprio qui di seguito, include grossi brand tra cui Call of Duty e Animal Crossing, ma andiamo a vederli tutti nel dettaglio.

Animal Crossing

Call of Duty

FarmVille

FIFA International Soccer

Guitar Hero

Mattel Football

Microsoft Flight Simulator

Pole Position

Portal

StarCraft

Tron

Where in the World is Carmen Sandiego?

Come possiamo vedere oltre ai già citati Call of Duty ed Animal Crossing, molti si saranno un po’ straniti nel vedere giochi del calibro di FarmVille oppure Mattel Football. Ebbene, nella World Video Game Hall of Fame vengono inserite quelle opere che nel bene e anche nel male hanno avuto un impatto promettente nel mondo videoludico. I vincitori verranno annunciato il prossimo 6 maggio attraverso una diretta streaming che avrà luogo all’interno del museo situato a New York. Solo tre di questi potranno far parte della Hall of Fame.

I vincitori del 2020 includevano Bejeweled Centipede, Minecraft e King’s Quest. C’è da precisare che i finalisti verranno votati da una giuria composta da giornalisti videoludici ed alcuni studiosi del settore. Ci sarà però anche la possibilità di votare da casa, che permetterà al pubblico di poter votare il proprio gioco preferito, queste saranno attive tra pochi giorni vale a dire il prossimo 25 marzo. Ci basterà quindi attenderà ancora un po’ di tempo per scoprire il tutto, per ogni informazione e dettaglio aggiuntivo vi invitiamo, come di consueto, a seguire le nostre pagine. Fateci sapere quali secondo voi meriterebbero la loro entrata nella Hall of Fame generale.