A indagare più a fondo, forse c’è solo un motivo sul perché Sony non ha il desiderio di vedere Activision Blizzard nelle mani di Microsoft. E quel motivo è Call of Duty. Abbiamo già approfondito in passato di come il franchise sia diventato molto importante per le console del colosso nipponico, ma un nuovo sondaggio avrebbe evidenziato un’importanza strategica per le console PlayStation, tanto da farci ripetere, ancora una volta, come non siano le varie esclusive (dai grandi valori produttivi) a sostenere la macchina che oggi è la divisione gaming di Sony.

In un sondaggio condotto dall’antitrust britannica, infatti, è emerso che l’88% degli acquirenti di PlayStation acquista una delle console Sony per uno o più giochi. E nel 73% dei casi, quel gioco è proprio Call of Duty. Si tratta di un risultato che conferma, ancora una volta, quanto basti poco per cambiare gli equilibri di mercato.

Per i giocatori interessati, ovviamente, Call of Duty non è solamente il motivo per cui acquistare una PlayStation. O meglio, non lo è nella sua forma base. In realtà i giocatori dello shooter hanno tutte le ragioni del mondo nell’acquistare la versione per le console Sony, visto che ci sono diversi bonus esclusivi, che su Xbox e PC invece latitano. Dall’accesso anticipato alle versioni di prova fino ai punti doppi, che aiutano tantissimo nella progressione di gioco. Tutte pratiche che due generazioni fa erano invece a uso esclusivo di Microsoft, che poteva contare su diversi vantaggi escusive che oggi sono invece nelle mani di Sony.

Nonostante le varie rassicurazioni da parte di Redmond (ovvero di annullare le differenze tra le varie versioni), appare chiaro che la CMA stia cercando di limitare i danni per i giocatori britannici. Resta da capire però quanto possa essere un danno l’eventuale inserimento dei giochi di Call of Duty all’interno di Xbox Game Pass, che a quel punto potrebbero potenzialmente essere fruibili anche tramite PC o telefonino tramite il cloud gaming, liberando così i giocatori dall’acquisto di un hardware specifico. E forse, posta in questo senso, la domanda assumerebbe tutt’altro significato.

