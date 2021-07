Call of Duty: il nuovo capitolo appare su Battle.net, svelato il nome?

Sono diversi mesi che si sta cominciando a parlare di quello che sarà il nuovo capitolo principale della saga di Call of Duty. Parecchi rumor sembrano aver indirizzato le impressioni degli appassionati verso un ambientazione storica che ci riporti alla seconda guerra mondiale. Di ufficiale ad oggi non abbiamo ancora nulla, ma un altro importante indizio scovato in rete sembra aprire le porte a nuove speculazioni sul prossimo capitolo della serie Activision.

Come notato dall’utente conosciuto online come ‘Helba’ tramite BlizzTrack, un sito dedicato alla catalogazione della libreria e agli aggiornamenti del negozio digitale Battle.net, è stato scovato un nuovo titolo denominato Slipstream, il quale starebbe ricevendo una serie di aggiornamenti a base quasi quotidiana. Il gioco viene talvolta chiamato “Fore” e altre volte addirittura con un nome in codice che sta facendo alzare più di qualche sopracciglio, ovvero come “COD2021”.

Ovviamente non è chiaro se Slipstream sarà il nome definitivo del nuovo Call of Duty o semplicemente un altro nome in codice, come il precedente Vanguard. Prima dell’uscita di Black Ops Cold War dello scorso anno, i riferimenti al prossimo COD venivano soprannominati come The Red Door, i quali erano apparsi sugli store PlayStation e Xbox. Potrebbe essere, quindi, che Activision possa aver utilizzato un modus operandi molto simile a quanto fatto in passato.

#CallofDuty what is this logo that was slated right along side Call of Duty 2021 assets in https://t.co/DZWiyUuqNz pic.twitter.com/cjxK7eOMC2 — Helba (@Helba_The_AI) June 30, 2021

Per quanto ne sappiamo oggi, il prossimo capitolo principale della saga di Call of Duty è stato confermato da Activision essere sulla buona strada per il rilascio entro la fine dell’anno, ma non è stato ancora ufficialmente annunciato nulla. Se in passato la compagnia portava avanti una comunicazione intorno al periodo E3, da qualche anno i vari annunci hanno trovato spazio più verso la seconda parte della stagione estiva.