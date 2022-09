Se è vero che Xbox ha formulato un’offerta per tenere Call of Duty su PlayStation dopo l’acquisizione di Activision Blizzard, è anche vero che tale offerta era rimasta segreta, almeno fino a oggi. Dalle pagine di GamesIndustry.biz, infatti, Jim Ryan ha deciso di prendere posizione proprio contro la proposta di Phil Spencer, giudicata “insoddisfacente” dall’attuale capo di PlayStation.

“Non volevo commentare, avevo capito che questo intero affarre sarebbe rimasto privato, ma penso di doverlo fare dopo le parole di Phil Spencer”: comincia così il comunicato di Jim Ryan. “Microsoft ha offerto la permanenza di Call of Duty su PlayStation per tre anni dopo la fine del deal attualmente in corso. Dopo vent’anni che il franchise è sulle nostre console, la loro proposta è semplicemente inadeguata su più livelli e fallisce nell’incontrare le aspettative dei nostri giocatori. Vogliamo continuare a garantire agli utenti PlayStation la stessa esperienza qualitativa del passato con Call of Duty e la proposta di Microsoft mina questo nostro ideale”, le parole di Ryan dichiarate ai colleghi britannici.

Dalla lettere emergono due interessanti notizie: la prima è che mancherebbe davvero poco alla fine dell’attuale contratto tra Activision e Sony. La seconda, invece, è che dopo i tre anni proposti da Microsoft a Sony, la storica IP potrebbe non debuttare più su console PlayStation o quanto meno non in tutta la sua interezza. Se prima di oggi era difficile immaginare lo shooter di Activision esclusiva di una sola piattaforma, dopo queste dichiarazioni appare più probabile che Microsoft potrebbe mettere dei paletti per l’arrivo del gioco su altre piattaforme, almeno nella natura che conosciamo.

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft dovrebbe concludersi entro i primi mesi del 2023. Post acquisizione, alcuni dei giochi del gruppo statunitense verranno aggiunti a Xbox Game Pass. Tra questi, oltre alla serie creata da Vince Zampella, troviamo Overwatch e Diablo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.