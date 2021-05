Call of Duty, misoginia e sessismo portano al licenziamento della voce di Ghost

Nelle ultime ore il cast di doppiatori di Call of Duty sarà privo della voce di Ghost. Jeff Leach, questo il nome dell’uomo, è stato infatti licenziato nella notte italiana per motivazioni più corrette. Il motivo dell’allontanamento dallo staff del gioco di Activision è infatti quello che avete potuto leggere nella notizia, ovvero un comportamento scorretto nei confronti delle donne e delle ragazze che si affacciano al mondo dei videogiochi.

Ghost Operator Call of Duty

Leach non ha molestato nessuno in Activision ma lo ha fatto sul suo canale Twitch. Nelle diverse sessioni di gioco a Call of Duty Warzone, infatti, ha accolto donne con commenti non solo sessisti ma anche misogini e più generalmente offensivi. Non possiamo (e non vogliamo) entrare nel dettaglio ma le clip sono state diffuse via Twitter e potete prendere atto dei commenti. Vi invitiamo a guardare il video, disponibile poco più in basso, avvisandovi però che il linguaggio è decisamente molto, molto forte.

La risposta di Activision non si è fatta comunque attendere. Con un comunicato stampa diffuso a Charlie Intel, infatti, il publisher della serie ha affermato di aver appunto licenziato Jeff Leach e che non doppierà mai più Ghost in Call of Duty. “Il sessimo non trova spazio nella nostra industria, nei nostri giochi e nella società. Condanniamo queste parole e siamo spinti dalla voglia di creare un’esperienza di gioco divertente e sicura per tutti i giocatori”, le parole contenute nella nota a seguito del licenziamento dell’uomo.

Call of Duty resterà dunque privo della voce di Ghost. A questo punto il futuro dell’operatore è assolutamente incerto. Il comunicato stampa, infatti, si concentra (in maniera corretta) sull’allontanamento di Leach. Un allontanamento che è ovviamente dovuto: le community dei giochi online infatti sono sempre soggette ad elementi tossici e l’idea di avere una persona che ha preso parte allo sviluppo di un titolo multiplayer abbia a sua volta comportamenti del genere non aiuta Activision né tutte gli sviluppatori che lavorano per rendere più sicuri i vari giochi. Misure di sicurezza, in tal senso, sono state prese da Riot Games, che ha cominciato ad esempio un monitoraggio delle chat vocali per allontanare sessisti, razzisti e chiunque disturbi le partite multigiocatore offendendo i partecipanti.