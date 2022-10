Il nuovo, atteso capitolo di Cod ha da pochissimo raggiunto le nostre console ma ci sono già le prime problematiche. Il gioco, nella sua campagna di marketing, ha fatto i conti con un alternarsi di contenuti mozzafiato e aspre polemiche per le misure di accesso o per alcuni errori al lancio. Tuttavia, sembra che Call of Duty: Modern Warfare 2, adesso, debba vedersela anche con il fenomeno del bagarinaggio.

I videogiocatori stanno prendendo sempre più confidenza con questo termine da quando, nell’ultimo anno, le scorte di PlayStation 5 sono praticamente sparite dal mercato perché acquistate da utenti che, in seguito, provavano a rivenderle a cifre duplicate se non peggio. Questa stessa cosa, adesso, sta colpendo anche Call of Duty: Modern Warfare 2 e, nello specifico, i suoi contenuti online. Su ebay, infatti, sono apparsi moltissimi oggetti che permettono di acquistare item in game che forniscono svariati bonus o contenuti extra.

Tra i più gettonati, troviamo codici che sbloccano i punti esperienza raddoppiati o alcune skin da usare in gioco. Tuttavia, questi elementi sono venduti a cifre più che raddoppiate rispetto a quanto le pagheremmo sullo store di Call of Duty: Modern Warfare 2 (che potete acquistare su Amazon). Infatti, un codice per ottenere 30 minuti di esperienza che in game costa circa 2,50 euro, viene rivenduto da questi bagarini ad una cifra che si aggira intorno ai 15 euro, con l’aggiunta di alcuni bonus extra come armi e skin.

Tramite una ricerca veloce, inoltre, possiamo trovare anche dei contenuti che sono venduti per cifre folli. Alcune skin di Modern Warfare 2, infatti, superano addirittura il centinaio di euro. Stessa cosa vale per altri elementi che offrono una combinazione di costumi da utilizzare in gioco ed esperienza raddoppiata per una quantità limitata di tempo. Non sappiamo se Activision prenderà provvedimenti per impedire questo fenomeno che rischia però di prendere piede piuttosto velocemente.