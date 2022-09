Durante l’evento CODNext Showcase, Activision ha mostrato i prossimi contenuti relativi al futuro della sua amata serie FPS. Tra i vari contenuti relativi a Warzone, abbiamo appreso anche i piani degli sviluppatori per Call of Duty: Modern Warfare 2. Dopo l’annuncio dell’accesso anticipato alla campagna single player, il team ha mostrato un nuovo trailer per introdurre il multiplayer del nuovo capitolo della serie.

La più grande novità di Call of Duty: Modern Warfare 2, infatti, sarà sotto l’aspetto del gameplay e del divertimento. Le parole degli sviluppatori, infatti, hanno sottolineato come ogni decisione del team sia focalizzata al divertimento dei giocatori, indipendentemente dal loro modo di giocare e che siano o meno professionisti. Passando all’aspetto pratico del nuovo COD, tuttavia, il gioco avrà molte innovazioni relative alle armi e al modo in cui l’effetto dei colpi esplosi sarà molto più fedele e collegato ai movimenti della telecamera.

Il trailer mostrato durante il CODNext Showcase è stato prevalentemente cinematico. A ritmo degli Smashing Pumpkins, gli sviluppatori hanno fatto vedere tutte le possibilità che il gioco avrà da offrire nel suo comparto online. Tra mezzi di terra o aria come elicotteri, jeep o droni, l’azione di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà frenetica come sempre. Inoltre, il trailer mostra una veloce panoramica delle armi e di tutte le modifiche disponibili per esse.

Infine, il trailer si è concluso con l’invito ad effettuare il pre-ordine di Call of Duty: Modern Warfer 2. Tutti coloro che lo faranno, infatti, avranno accesso alla open beta in arrivo già da domani, 16 settembre, per gli utenti PlayStation. Il trailer mostra un desiderio da parte degli sviluppatori di realizzare un contenuto che possa soddisfare al massimo i desideri dei giocatori. Dopo oltre tre anni di sviluppo, infatti, il team ha cercato di restituire la miglior esperienza online possibile per i giocatori. Non vediamo l’ora di mettere le mani sulla beta e capire se lo studio è riuscito o meno nel suo intendo.