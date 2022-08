Non sappiamo quando verranno svelate ufficialmente tutte le novità di Call of Duty Modern Warfare 2. Il reveal del gioco c’è già stato da diverse settimane, ma tanti sono ancora i punti oscuri da chiarire in merito al nuovo titolo della serie. In attesa delle informazioni ufficiali, da un evento tenutosi a Los Angeles nel corso della notte italiana sono emerse alcune schermate che dovevano tecnicamente rimanere sotto embargo almeno fino al 7 agosto 2022, giorno in cui Activision diramerà ulteriori informazioni aggiuntive sul gioco.

I responsabili della rottura dell’embargo sono giocatori professionisti, che hanno avuto modo di entrare in contatto con Call of Duty Modern Warfare 2 con un po’ di anticipo rispetto al pubblico. Le immagini sono state caricate sui social network e rapidamente eliminate, ma non abbastanza in fretta. Il materiale è infatti emerso su Twitter, rendendo così pubbliche alcune novità decisamente importanti.

Call of Duty Modern Warfare 2: confermata la modalità DMZ

Il primo, grande leak è la conferma della modalità DMZ. Secondo alcuni rumor, questa nuova modalità è una sorta di Escape from Tarkov inserito all’interno del nuovo gioco della serie. La modalità andrebbe a richiamare nel gameplay il gioco di produzione russa, che su PC continua a macinare consensi e può vantare una grande base di utenti. La conferma è arrivata da un’immagine pubblicata su Twitter, che potete vedere poco più in basso.

Breaking: Another NFL Rams player posted an image that confirms DMZ #ModernWarfare2 pic.twitter.com/AooKDBcvrU — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 3, 2022

Il menu in anteprima e un pizzico di gameplay

Sono stati successivamente leakati anche il menu e una breve clip di gameplay. La schermata che precede le partite (ovvero quella della lobby) è praticamente identica alle iterazioni precedenti (o almeno simile). La clip di gioco, invece, non ci dice praticamente nulla: si tratta di una semplice ripresa della sala di pochi secondi, da cui è possibile vedere un breve momento di gioco.

Cosa resta da confermare

Con il leak sulla modalità DMZ, ora ci sono ancora pochissime informazioni da scoprire sul nuovo gioco della serie. Tutto l’interesse è ovviamente focalizzato sulla nuova versione di Warzone, che però non si è ancora mostrata pubblicamente e (a quanto pare) non è ancora stata provata dai partner del franchise, oltre che sulla beta di Modern Warfare 2. Non ci resta dunque che attendere un vero e proprio reveal dei due giochi, che speriamo possa avvenire il prima possibile.