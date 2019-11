Call of Duty Modern Warfare: in arrivo 38 nuove mappe?

Secondo un codice recentemente trapelato, in futuro potrebbero arrivare ben 38 nuove mappe su Call of Duty Modern Warfare.

Dopo mesi e mesi di estenuante attesa, finalmente a partire dallo scorso 25 ottobre è disponibile Call of Duty Modern Warfare, l’ultima fatica di Infinity Ward disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo, pur essendo da poco più di una settimana, ha registrato dati di vendita strabilianti, superando nel suo weekend di lancio le vendite dei titoli precedenti come Call of Duty Black Ops 4 e Call of Duty World War II.

Il titolo ha ricevuto già diverse patch di aggiornamento realizzate dagli sviluppatori di Infinity Ward, per risolvere alcuni bug che affliggevano il gioco nei primi giorni. Sembra però che nel corso dei prossimi mesi assisteremo al rilascio di ulteriori contenuti per Call of Duty Modern Warfare, così da soddisfare le esigenze dei giocatori appassionati di tutto il mondo.

Secondo le dichiarazioni dell’utente Senescallo sul celebre forum di Reddit , in futuro arriveranno ben 38 nuove mappe di gioco. Questo rappresenta ben il doppio delle mappe al momento disponibili. Vi lasciamo qui sotto l’elenco delle ipotetiche mappe che verranno, sempre ipoteticamente, introdotte.

Cage

Cargo

Hook

Aniyah Tac

Crash

Dam

Krovnik

Farmland

Gulag

Hospital

Layover

Lowline

Lumber

Malyshev

Milbase

Oasis

Port

Prison

Rivne

Shipment (Day and Night)

Slums

Stadium

Sub Base

Super

Urzikstan

Torez

Transit

TV Station

Faridah

Rust

Takedown

Borderline

Smetna Farms

Gun Course

Marksman Range

Al momento queste sono solo supposizioni, pertanto non ci rimane che attendere eventuali conferme (o smentite) da parte di Infinity Ward, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.