Call of Duty Modern Warfare permetterà di creare armi personalizzate

Se c’è una cosa che i giocatori di Call of Duty Modern Warfare hanno apprezzato di più da quando il titolo è uscito diversi mesi fa sul mercato, è proprio la possibilità e la varietà di personalizzazione delle armi che il gioco mette a disposizione. Fin da quando COD uscì la prima volta nel 2003, Modern Warfare è stato il capitolo più “rivoluzionario” sotto questo aspetto, andando ad aggiungere delle caratteristiche e delle funzionalità inserite in pochi altri giochi dello stesso genere.

Come ben saprete, Call of Duty Modern Warfare permette di personalizzare e modificare la propria arma preferita sotto ogni piccolo aspetto: si può cambiare calcio, impugnatura, freno di bocca, compensatore, silenziatore e chi più ne ha, più ne metta. E ogni singolo componente dell’arma che si va a cambiare, porterà con sè dei bonus e dei malus alle statistiche dell’arma stessa. Alcuni giocatori, soprattutto tra quelli più “smanettoni”, si sono divertiti a ricreare armi che nel gioco non esistono, grazie alle tantissime possibilità di personalizzazione che il gioco offre.

A partire dal nuovo e importante aggiornamento, che dovrebbe essere pubblicato in giornata, Infinity Ward amplierà ancor più la modifica delle armi; sarà possibile personalizzare l’aspetto estetico delle armi andando ad intercambiare i singoli pezzi dei vari Progetti Arma a nostra disposizione. In questo modo, gli sviluppatori hanno dichiarato che, combinando gli accessori provenienti da armi diverse, sarà possibile realizzare un’arma “dall’aspetto e dallo stile unici”.

Nel prossimo aggiornamento, come già anticipato, verranno introdotte anche le modifiche al cerchio della nube di gas e il nuovo sistema per contrastare il cheating: dopo questo update, il comparto personalizzazioni e modifiche dell’arsenale di Call of Duty Modern Warfare andrà ad ampliarsi ulteriormente. Aspettiamo solo di vedere cosa riusciranno a creare le menti geniali dei giocatori, ma di sicuro ne vedremo di tutti i colori.